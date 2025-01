Số vụ phá sản doanh nghiệp ở Nhật Bản cao nhất trong 11 năm

Trong năm 2024, Nhật Bản ghi nhận hơn 10.000 doanh nghiệp phá sản, lần đầu tiên sau 11 năm, trong bối cảnh thiếu hụt lao động và giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao do đồng yen mất giá. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát công bố ngày 14/1.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research, trong năm qua, số vụ phá sản doanh nghiệp tăng 15,1% so với năm 2023 lên 10.006 vụ, đánh dấu mức tăng trong năm thứ ba liên tiếp.

Trong số này, 10.004 là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng nợ phải trả là 2.340 tỷ yen (14,9 tỷ USD), giảm 2,4% so với năm 2023.

Mùa Hè năm ngoái, đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm so với đồng USD, làm tăng chi phí nhập khẩu cho các doanh nghiệp.

Cùng với đó, tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, do dân số già hóa và các quy định nghiêm ngặt hơn về giờ làm thêm, gây áp lực cho các ngành như xây dựng và dịch vụ.

Xét theo ngành nghề, lĩnh vực dịch vụ, bao gồm nhà hàng, ghi nhận số vụ phá sản cao nhất với 3.329 vụ, tăng 13,2%, lần đầu tiên vượt mốc 3.000 vụ kể từ năm 1990. Tiếp theo là ngành xây dựng, một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cải cách giờ làm việc, với 1.924 vụ, tăng 13,6%. Số doanh nghiệp phá sản do thiếu hụt lao động tăng mạnh lên kỷ lục 289 vụ, từ 159 vụ.

Trong khi đó, số vụ phá sản do không tìm được người tiếp quản doanh nghiệp tăng lên tới 462 vụ, cũng là mức cao kỷ lục.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp phá sản do gánh nặng tài chính từ chi phí an sinh xã hội và thuế tăng gần gấp đôi lên 176 vụ, so với 92 vụ trong năm trước.

Tokyo Shoko Research nhận định một số doanh nghiệp đã tránh được phá sản nhờ việc tái cấp vốn cho các khoản vay. Tuy nhiên, họ có thể vẫn tiếp tục gặp khó khăn nếu không cải thiện tình hình kinh doanh./.

