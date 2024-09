Sóc Trăng: Cảnh báo lợi dụng bão số 3 để kêu gọi quyên góp, ủng hộ

Công an tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo mọi người dân trước khi quyên góp, ủng hộ, người dân cần tìm hiểu kỹ về tổ chức kêu gọi, xác minh tính xác thực của thông tin được cung cấp.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các số điện thoại lạ, các tài khoản không rõ nguồn gốc, kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Theo khuyến cáo, trong những ngày qua, bão số 3 (Yagi) đã và đang gây mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc nước ta, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách,” nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng lũ lụt. Lợi dụng vấn đề này, nhiều đối tượng xấu đã mạo danh Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức từ thiện uy tín, gọi điện thoại đến nhiều người kêu gọi quyên góp nhằm chiếm đoạt số tiền của người dân ủng hộ đồng bào gặp thiên tai.

Tại tỉnh Sóc Trăng, theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã tiếp nhận nhiều thông tin từ người dân về các số điện thoại lạ gọi đến kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Thượng tá Phan Sỹ Vinh, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Sóc Trăng, khuyến cáo mọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc.

Hiện nay, các đối tượng không chỉ gọi điện kêu gọi quyên góp mà còn tạo các trang giả mạo trên các nền tảng xã hội để kêu gọi từ thiện, người dân phải hết sức tỉnh táo, bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo. Trước khi quyên góp, ủng hộ, người dân cần tìm hiểu kỹ về tổ chức kêu gọi, xác minh tính xác thực của thông tin được cung cấp.

Trong trường hợp người có tấm lòng hảo tâm, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng thiên tai thì nên quyên góp, ủng hộ tại các đơn vị có uy tín, minh bạch, đảm bảo sự đóng góp của mình thực sự có ý nghĩa.

Tại Sóc Trăng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã ra lời kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Thời gian ủng hộ từ ngày 10/9 đến ngày 10/10/2024. Người dân có thể quyên góp, ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động và Tiếp nhận tiền hàng cứu trợ tỉnh Sóc Trăng - Số tài khoản: 7600201014247, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng hoặc ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 5 đường Trần Văn Sắc, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng./.

