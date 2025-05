Sơn La: Thăm hỏi gia đình tổ trưởng bảo vệ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

Ngày 21/5, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường cùng Đoàn công tác Công an tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên gia đình và người thân đồng chí Lò Văn Tân (sinh năm 1984, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi thăm hỏi, động viên gia đình, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường ghi nhận, đánh giá cao sự hy sinh của người cán bộ, người đồng đội thân thiết của lực lượng Công an Lò Văn Tân.

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường khẳng định, sự hy sinh của đồng chí Lò Văn Tân là mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nói riêng và gia đình đồng chí. Sự hy sinh của đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng không chỉ cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong cả nước học tập, noi theo.

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đã trao số tiền 20 triệu đồng được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, hỗ trợ gia đình đồng chí Lò Văn Tân để khắc phục khó khăn trước mắt.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 16/5, trên đường đi làm về đến gần nhà, đồng chí Lò Văn Tân phát hiện Tòng Văn Vương (sinh năm 2005, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La) dựng xe máy, ngồi xuống lề đường, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng chí Tân giới thiệu về mình và yêu cầu đối tượng giao nộp xi lanh cùng túi nilon trong có chứa 4 gói nhỏ đựng ma túy. Nhưng đối tượng không chấp hành mà giằng co rồi bất ngờ hất văng đồ vật trên; đồng thời, rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào đồng chí Tân, rồi bỏ trốn lên rừng.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, điều tra, xác minh Tòng Văn Vương đang lẩn trốn tại khu vực rừng rậm rạp giáp ranh giữa các xã Pi Toong, Nậm Păm, Hua Trai, Mường Trai và thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.

Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt, đến khoảng 17 giờ ngày 19/5, Tòng Văn Vương đã buông dao và bị khống chế, áp giải về cơ quan Công an. Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

