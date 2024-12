Tấn công vũ trang gây nhiều thương vong tại thành phố miền Trung Mexico

Cảnh sát Mexico. (Ảnh minh họa: Standford)

Nhà chức trách Mexico ngày 1/12 cho biết đã xảy ra một vụ tấn công vũ trang ở thành phố Apaseo el Grande, bang Guanajuato, miền Trung Mexico, khiến tám người, trong đó có hai lính cứu hỏa và một nhân viên y tế, thiệt mạng; và hai người khác bị thương.

Thông cáo của Văn phòng Công tố bang Guanajuato (FGE) cho biết vụ việc trên xảy ra vào 22h đêm 30/11 (giờ địa phương) khi hai người đàn ông mang súng bắn vào nhiều người ở khu vực kinh doanh “Trébol de los Apaseos” và sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới, trong đó có hai người thuộc lực lượng cứu hỏa và một nhân viên y tế. Hai người bị thương gồm một nam và một nữ.

Ngay sau vụ tấn công xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, thu thập được nhiều bằng chứng và thông tin để làm rõ động cơ của vụ sát hại hàng hoạt, đồng thời truy tìm các đối tượng gây án.

FGE cho biết khu vực xảy ra vụ tấn công được bảo vệ an ninh với sự tham gia của ba cấp chính quyền do đây là địa bàn hoạt động của hai băng đảng buôn ma túy Santa Rosa de Lima và Jalisco New Generation.

Thống đốc bang Guanajuato Libia Denisse García Munoz Ledo lên án các hàng động bạo lực đẫm máu trên, đồng thời cam kết truy tìm được nhóm thủ phạm gây ra vụ việc.

Cùng ngày, các nhà chức trách bang Quintana Roo, Đông Nam Mexico, cũng cho biết sáu người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương nghiêm trọng sau các vụ tấn công bằng súng xảy ra do đụng độ và tranh chấp địa bàn hoạt động của một số tổ chức buôn ma túy tại thành phố du lịch nổi tiếng Cancun.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào sáng ngày 30/11 (giờ địa phương) tại một tiệm cắt tóc trong thành phố. Tối cùng ngày, bốn người đàn ông khác, gồm hai trẻ vị thành niên, cũng bị một nhóm đi xe máy bắn chết ở bên ngoài một ngôi nhà thuộc khu vực Santa Cecilia.

Vụ việc tương tự khác được ghi nhận ở khu Villas Otoch Paraíso, được coi là một trong những nơi bạo lực nhất thành phố. Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy các vụ tấn công trên có liên quan đến tổ chức tội phạm buôn ma túy tại địa phương./.

