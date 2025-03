Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam-Kyrgyzstan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm chính thức Việt Nam vào ngày 6 và 7/3/2025.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Kyrgyzstan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kyrgyzstan, đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp

Sau khi Cộng hòa Kyrgyzstan tuyên bố độc lập ngày 31/8/1991, Việt Nam đã công nhận độc lập của Kyrgyzstan vào ngày 27/12/1991.

Sau đó, hai nước đã ký Nghị định thư về thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 4/6/1992.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Kyrgyzstan. Đại sứ quán Kyrgyzstan tại Hàn Quốc kiêm nhiệm Việt Nam.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước luôn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai nước thực hiện các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương tuy nhiên chưa thường xuyên.

Có thể kể đến là: Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường thăm Kyrgyzstan và tiến hành Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (tháng 3/2009); Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan Abdyldaev Erlan Bekeshovich thăm Việt Nam, ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (tháng 2/2014); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Kyrgyzstan (tháng 9/2023).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (thứ 6, từ trái sang) gặp, hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Kyrgyzstan, Dzhamilia Isaeva (thứ 7, từ trái sang) trong chuyến thăm Cộng hòa Kyrgyzstan từ ngày 29-30/9/2023. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong chuyến thăm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Dzhamilia Isaeva, hội kiến Thủ tướng Akylbek Japarov, gặp đại diện Lãnh đạo một số Ủy ban và Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Kyrgyzstan-Việt Nam B. Elvira, gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kyrgyzstan.

Gần đây nhất, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kyrgyzstan Abakirov Mede vào ngày 17/2/2025.

Trong cuộc điện đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Kyrgyzstan; nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tích cực, là tiền đề quan trọng để hai bên đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, Thứ trưởng Abakirov Meder bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, sẵn sàng cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam trao đổi các phương hướng và biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước trong thời gian tới, bảo đảm nội dung các chuyến thăm thực chất, hiệu quả nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo cơ sở và xung lực mới tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Hai Thứ trưởng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ kinh tế-thương mại trong tổng thể quan hệ song phương, nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) mà Kyrgyzstan là thành viên, đồng thời phối hợp và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ trực tiếp, trao đổi, thống nhất về các vấn đề liên quan, bao gồm cả đàm phán, ký kết các văn kiện, thỏa thuận hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi trong từng lĩnh vực cụ thể.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, hai nước đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc.

Kyrgyzstan là một trong những nước đầu tiên ở Trung Á ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, nhiệm kỳ 2020-2021; ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HRC) nhiệm kỳ 2023-2025 và Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) thuộc Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong khi đó, Việt Nam ủng hộ Kyrgyzstan ứng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội nhiệm kỳ 2013-2015.

Hợp tác kinh tế-thương mại có bước phát triển

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước hiện ở mức trung bình. Trong giai đoạn 2017-2021, kim ngạch thương mại song phương duy trì ở mức 1,36 triệu USD/năm.

Chế biến điều xuất khẩu. (Nguồn: TTXVN)

Tuy nhiên, kim ngạch song phương đã tăng mạnh những năm gần đây, đạt 4,5 triệu USD năm 2022; 7,5 triệu USD năm 2023; 13,5 triệu USD trong năm 2024.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Kyrgyzstan gồm hạt tiêu, chè, hạt điều, máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện... và nhập khẩu từ Kyrgyzstan máy móc, thiết bị, phụ tùng, các sản phẩm thuốc lá, tơ tằm, rượu.

Kyrgyzstan là một trong số ít quốc gia trong khu vực SNG và trên thế giới hiện đơn phương miễn thị thực cho công dân Việt Nam với thời hạn 60 ngày.

Hai nước cũng khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), trong đó có Kyrgyzstan, Nga, Kazakhstan, Armenia, Belarus là thành viên, chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016.

Về đầu tư, tính đến ngày 31/10/2024, Kyrgyzstan có 1 dự án đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu công nghiệp, đồ uống có cồn, đồ uống khác với tổng vốn đăng ký là 5 triệu USD, đứng thứ 83/148 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hiện có khoảng 100 người Việt ở Kyrgyzstan, trong đó có 3 gia đình định cư lâu dài, có quốc tịch Kyrgyzstan, còn lại là cư trú ngắn hạn, làm ăn tự do hoặc công nhân may theo hợp đồng lao động tại các xưởng may của người Việt. Cộng đồng người Việt nhìn chung luôn hướng về Tổ quốc và đóng góp tích cực cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Kyrgyzstan.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev vào ngày 6 và 7/3/2025 là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực để hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh./.

