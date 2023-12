Tặng quà Tết cho các 'shipper' người Việt mới sang làm việc tại Hungary

Những suất quà dành tặng cho hơn các bạn trẻ mới sang Hungary. (Ảnh: Hoàng Linh/Vietnam+)

140 suất quà Tết gồm giò, bánh chưng, nước mắm, phở khô, bánh đa nem, nấm hương, mộc nhĩ, gia vị nấu phở, găng tay ấm... với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng đã được bà con Việt Nam tại Hungary tặng cho hơn 400 bạn trẻ mới sang Hungary.

Trong số này, một số người còn chưa có công ăn việc làm ổn định, chưa thích nghi được với thời tiết mùa Đông khắc nghiệt ở châu Âu, do đó, còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc và bỡ ngỡ với việc hội nhập.

Con phố đi dạo chính ở quận 10 (thủ đô Budapest) - một quận có nhiều người Việt sinh sống, tương đối gần các khu chợ, trung tâm thương mại của cộng đồng Việt tại Budapest - đột nhiên nhộn nhịp bởi những hình ảnh còn tương đối lạ trong mắt người dân bản địa: hàng trăm bạn trẻ đạp xe chở đồ, trong đó một vài bạn dùng xe máy, vui vẻ đến nhận những túi quà tình nghĩa đã được xếp sẵn từ các cô bác, anh chị đồng hương.

Ý tưởng "lá lành đùm lá rách" này xuất phát từ Lê Đăng Khoa, cũng là một bạn trẻ đặt chân sang Budapest được vài năm.

Do tính chất công việc nên anh có cơ hội làm quen và tìm hiểu với nhiều lao động Việt qua Hungary trong thời gian gần đây. Quốc gia Trung Âu này được xem là đang thiếu hụt trầm trọng lao động trong nhiều ngành nghề, do đó, những năm qua đã cho nhập các "lao động khách" với số lượng lớn chưa từng thấy.

Trong số đó, có rất nhiều người đến từ quốc gia thứ ba ngoài Liên minh châu Âu, đặc biệt là từ châu Á. Theo lời Thủ tướng Orbán Viktor, sẽ cần nửa triệu lao động mới trong vòng vài năm tới. Chỉ một phần nhỏ trong số này là người Hungary, phần lớn trong số họ có thể sẽ là "lao động khách."

Bên cạnh lao động đòi hỏi phải có tay nghề ở các mức khác nhau, lao động phổ thông cũng được "nhập khẩu" rất nhiều, trong đó có lao động Việt.

Sự khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, thiếu thông tin và kiến thức về châu Âu, cùng nhiều lý do khác - trong đó có yếu tố Hungary đang gặp rất nhiều khó khăn do chưa kịp hồi phục sau đại dịch COVID-19 đã phải hứng chịu một số ảnh hưởng của chiến sự tại Ukraine - khiến nhiều lao động Việt mới qua gặp nhiều gian nan. Một số bạn trẻ chưa đủ quần áo, giày dép mùa Đông, điều kiện làm việc và thời tiết do chưa quen nên khá vất vả...

Sau khi được chia sẻ trên các trang mạng cộng đồng, "sáng kiến" mang tên "Tết Yêu thương" của Lê Đăng Khoa và một nhóm bạn nhỏ đã lan tỏa rất nhanh chóng tới bà con và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo thành viên cộng đồng.

Không chỉ góp hiện kim, nhiều bà con trực tiếp ủng hộ hiện vật do mình kinh doanh hoặc đặt hàng như bánh chưng, giò, phở... "Cho chị góp 4 giò nhé" là lời nhắn hay gặp trên mạng.

Tham gia hoạt động tương thân tương ái này, có cả một tập thể những người đã sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, đã từng trải qua nhiều gian nan để có thể ổn định cuộc sống nơi xứ người.

Không chỉ nhận được món quà mang phong vị Tết truyền thống Việt Nam, các bạn shipper còn được nghe những lời khuyên, khích lệ... cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu, làm việc chăm chỉ và nỗ lực vượt khó để có được kết quả khả dĩ./.