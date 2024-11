Tạo cơ chế chủ động thu hút đầu tư vùng Đông Nam bộ

Cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là điều kiện quan trọng góp phần thu hút FDI vào khu vực Đông Nam Bộ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Vùng Đông Nam bộ tiếp tục là điểm sáng về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khi lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tiếp đón nhiều đoàn doanh nghiệp lớn vào các ngày cuối năm 2024. Môi trường đầu tư liên tục cải thiện, hạ tầng giao thông hoàn hảo, điều kiện nhân lực và tự nhiên thuận lợi chính là “đặc sản” của vùng để thu hút nhà đầu tư từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Những tháng cuối năm 2024, vùng Đông Nam bộ tiếp đón làn sóng đầu tư mới với hàng loạt doanh nghiệp lớn tìm đến trao đổi và đề xuất đầu tư dự án lớn trên địa bàn. Trung tuần tháng 11/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi tiếp đón Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam do Chủ tịch Alexander Ziehe làm trưởng đoàn với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp đến từ Đức.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam Alexander Ziehe cho biết, Đồng Nai từng là điểm đến trọng điểm cho các dự án đầu tư của Đức với các dự án FDI nổi bật như: Dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ziehl-Abegg Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Dự án Nhà máy Pearl Việt Nam tại huyện Long Thành... Các tên tuổi lớn của Đức như Bosch, Schaeffler, Bayer, Neumann Gruppe, FRIWO, FRAMAS... cũng đã có mặt tại Đồng Nai.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã đón tiếp đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… để tìm hiểu và khảo sát môi trường đầu tư. Trong lần xuất hiện này, Tập đoàn Harbor Star Engineering Global (Hàn Quốc) mong muốn đầu tư dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ, giải trí và logistics xung quanh khu vực sân bay Long Thành; Tập đoàn Aeon Mall (Nhật Bản) xúc tiến đầu tư Dự án trung tâm thương mại tại Tp. Biên Hòa quy mô gần 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng; Tập đoàn Coherent (Mỹ) đề xuất đầu tư 3 dự án công nghệ cao trong lĩnh vực quang học tiên tiến, đo lường và sản xuất linh kiện bán dẫn; Tập đoàn TWG (Mỹ) đề xuất đầu tư đô thị thông minh.

Giữa tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh tiếp ông Yeh Ming Yuh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Polytex Far Eastern Việt Nam đến đề xuất mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư nhà máy tích hợp lọc hoá dầu và dệt may từ 274,2 triệu USD lên 1,54 tỷ USD. Theo ông Yeh Ming Yuh, Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam thuộc Tập đoàn Far Eastern, nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn toàn cầu. Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng vào năm 2015. Trong giai đoạn 3 của dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

Trước đó cũng có nhiều tập đoàn lớn đã đến Bình Dương đề xuất dự án đầu tư như: Tập đoàn Warburg Pincus (Mỹ) đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới; Tập đoàn A.P Moller Maersk (Đan Mạch) mong muốn đầu tư Trung tâm logistics quy mô lớn; Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) khảo sát địa điểm để đầu tư vào công nghệ bán dẫn tại Bình Dương.

Nếu như trong tháng 11/2024, hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai sôi động tiếp đón nhà đầu tư lớn trên thế giới thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhộn nhịp tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2024 (29/11-30/11/2024) tại huyện Xuyên Mộc. Dự kiến có khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, các tổ chức nước ngoài, chuyên gia, doanh nghiệp và trường đại học lớn trên cả nước.

Bà Rịa-Vũng Tàu được kỳ vọng diễn đàn sẽ là tâm điểm chú ý của những tổ chức thương mại, dịch vụ vận tải trong vấn đề cải thiện môi trường và thu hút vốn đầu tư trong và ngoài tỉnhĐể hấp dẫn nhà đầu tư, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu luôn tạo cơ chế chủ động nhằm hỗ trợ nhà đầu tư và sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, cùng với nguồn nhân lực dồi dào, bao gồm cả lao động phổ thông và lao động chất lượng cao, Đồng Nai đang thực hiện phương châm Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh” - Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết

Theo ông Phi, việc tiếp xúc với các nhà đầu tư chính là cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó, trao đổi và cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển các lĩnh vực kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp; chia sẻ thông tin cho những đơn vị quan tâm và mong muốn tìm hiểu đầu tư tại Đồng Nai.

"Bình Dương đã nỗ lực trong việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp an tâm đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh. Các sở, ban, ngành, địa phương nơi doanh nghiệp đặt nhà máy cần tích cực tháo gỡ khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, nhất là vấn đề điện sử dụng để công ty sớm đi vào hoạt động”, Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu trong buổi gặp gỡ Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam

Ở góc độ khác, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho rằng, những sự kiện thu hút đầu tư, chẳng hạn Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2024 là cột mốc quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Vì vậy, ông Vinh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để tổ chức Diễn đàn thành công và đạt được mục đích đề ra.

Mặc dù có những lợi thế tự nhiên nhưng sự nỗ lực không ngừng và cơ chế “phục vụ” hết mình mới chính là yếu tố cốt lõi trong sách lược thu hút đầu tư của các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đó cũng chính là tiền đề để khu vực Đồng Nam bộ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong thu hút FDI trong năm 2025./.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải là Thành đồng Tổ quốc về phát triển kinh tế-xã hội Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để vùng phát triển tăng tốc, đột phá, tiên phong, liên kết chặt chẽ, thực chất, hiệu quả.