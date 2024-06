Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bước đầu đặt nền móng cho hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của nước ta.

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội thảo. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh Mạng Quốc gia tổ chức Hội thảo xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh Mạng Quốc gia chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các bộ, ngành chức năng của Việt Nam liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân; đại diện Đại sứ quán Ấn Độ; đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; đại diện Google khu vực châu Á-Thái Bình Dương; một số hiệp hội, tổ chức quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và các chuyên gia, học giả về công nghệ thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Với chủ đề “Quan điểm, định hướng, xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam," báo cáo trung tâm của hội thảo nêu rõ: Việc xây dựng Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các tổ chức, cá nhân trong nước tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực; đẩy mạnh sử dụng dữ liệu cá nhân đúng pháp luật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết công nghệ thông tin ngày càng lan tỏa vào cuộc sống.

Đến nay, đã có hơn 140 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Năm 2018, Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực, quy định chặt chẽ về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của các quốc gia thành viên.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách tạo nền tảng và cơ sở cho nước ta tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng tên miền quốc gia; ngành công nghiệp thông tin có thứ hạng cao trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam hiện có gần 80 triệu người sử dụng Internet, chiếm tới hơn 2/3 dân số, đứng thứ 7 thế giới, đặt ra bài toán thời cơ và thách thức rõ ràng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng tại Việt Nam còn hạn chế; tình trạng lộ, lọt, đánh cắp, buôn bán thông tin cá nhân trên không gian mạng cũng thường xuyên diễn ra.

Ngày càng nhiều chủ thể thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác nhau nhưng không thông báo cho khách hàng hoặc để xảy ra hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nhiều dịch vụ trên không gian mạng mới xuất hiện, có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích thông tin, dữ liệu cá nhân... nhưng không có cơ chế quản lý dữ liệu người dùng đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hậu quả trước mắt có thể xảy ra đối với một số người, nhóm người, gây thiệt hại về tài chính, tinh thần nhưng về lâu dài, các hình thức phạm tội liên quan tới dữ liệu cá nhân có thể bùng phát trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, khó lường.

Từ những yêu cầu cấp bách trên, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bước đầu đặt nền móng cho hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của nước ta.

Quá trình xây dựng và triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, cũng như dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã nhận được sự quan tâm rất lớn của tổ chức, cá nhân.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của hàng chục cơ quan đại diện ngoại giao, nhiều tập đoàn lớn của thế giới đã sắp đặt lịch trình về Việt Nam dự hội thảo, nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia và phát biểu tham luận. Đây cũng chính là mục đích và ý nghĩa khi Bộ Công an tổ chức hội thảo Xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đa chiều về xây dựng chính sách quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đa chiều về chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ hệ thống pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, các cơ quan quản lý nhà nước trong và ngoài nước, kinh nghiệm thực tế từ các doanh nghiệp và kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật đối với công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam.

Các ý kiến đóng góp từ các đại biểu quốc tế đã cho thấy sự tâm huyết trong mong muốn hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tại hội thảo, một số doanh nghiệp cho biết, đã bước đầu tiếp cận thị trường, xây dựng các giải pháp kỹ thuật mang tính tổng thể, toàn diện về bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Phát biểu bế mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính (Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) cho biết: Hội thảo đã tập trung thảo luận 2 nội dung chính “Công bố định hướng, quan điểm, những nội dung chính trong xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân” và “Tiếp thu những khuyến nghị xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với Việt Nam.”

Hội thảo cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các chuyên gia với công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân và công tác xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam./.

Dữ liệu cá nhân: "Mỏ vàng" dễ khai thác trên không gian mạng Việt Nam có số người sử dụng Internet ngày một lớn kéo theo nguy cơ dữ liệu cá nhân bị xâm phạm. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp.