Tắt sóng 2G, hàng triệu người dân Việt Nam có được hỗ trợ "lên đời" smartphone?

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 18/7 tại Hà Nội, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp cùng báo VietnamNet tổ chức tọa đàm “Tắt sóng 2G, người dân cần chuẩn bị gì?”

Tắt sóng 2G là chủ trương của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã định hướng để người dùng chủ động chuyển đổi sang sử dụng smartphone. Các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch và hỗ trợ người dùng chuyển đổi. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị di động đầu cuối trên thị trường Việt Nam thay đổi định hướng kinh doanh... Tất cả nhằm đạt mục tiêu chung là tắt sóng công nghệ cũ, đồng thời góp phần đạt được mục tiêu phổ cập điện thoại thông minh, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Để thúc đẩy quá trình tắt sóng 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông để triển khai việc hỗ trợ qua quỹ viễn thông công ích.

Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, ngoài việc thực hiện giải pháp hỗ trợ thuê bao 2G Only phải xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể tới những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; cá thể hóa công tác truyền thông và hình thức hỗ trợ để phù hợp với các thuê bao thuộc các hộ nghèo, cận nghèo thực hiện chuyển đổi sang sử dụng điện thoại công nghệ 4G trở lên.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc với các Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố sử dụng các nguồn kinh phí để hỗ trợ người sử dụng, đặc biệt là nhóm người yếu thế.

Hàng triệu hộ nghèo, cận nghèo có được hỗ trợ smartphone?

Tại toạ đàm, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: "Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 vẫn có nội dung hỗ trợ 400 ngàn smartphone cho người sử dụng thuộc các hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, dự thảo Nghị định hướng dẫn về viễn thông công ích đang được trình Chính phủ. Sau khi Nghị định được ban hành, chương trình hỗ trợ smartphone cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến cũng sẽ được triển khai ngay."

Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Ông Nguyễn Đức Thông - Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cho biết, chính sách hỗ trợ 400 ngàn smartphone cho người nghèo vẫn còn, chưa thực hiện được là do điện thoại thông minh trong chương trình này là để hỗ trợ học sinh học trực tuyến và hỗ trợ người dân chuyển đổi số trước đây. Sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy nguồn quỹ này có thể thực hiện hỗ trợ cho việc tắt sóng 2G nên chuyển sang.

Tắt sóng hoàn toàn 2G tại Việt Nam mang lại lợi ích gì? Công nghệ 2G đã 30 năm tuổi và 3G gần 20 năm tuổi hiện là những công nghệ lỗi thời và mạng cần được hiện đại hóa. Công nghệ 4G, 5G và sắp tới là 6G là sự phát triển tiếp theo của mạng di động.

Theo ông Thông, hiện theo thống kê, Việt Nam có gần 1,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, như vậy với số lượng trên chỉ hỗ trợ được hơn 20%. Tuy nhiên, các hộ này phải chưa được hỗ trợ máy tính bảng trước đây trong các chương trình hỗ trợ học sinh học trực tuyến và người dân chuyển đổi số, vì thế cần có thời gian để rà soát. Ngoài ra còn phải có sự bình bầu để chọn đối tượng nhận hỗ trợ tại các địa phương. Với số tiền 500 ngàn đồng/máy thực tế cũng không đủ mua máy cho người dân, mà chỉ hỗ trợ được một phần nào đó.

Ông Thông cũng chia sẻ: "Trước khó khăn này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Chính phủ chuyển nguồn tiền dùng để mua máy tính bảng trong các chương trình ở trên sang mua điện thoại thông minh. Hiện vẫn đang trong khâu giải trình và cần có thời gian. Đến khi có đủ khung pháp lý để thực hiện chính sách hỗ trợ tới người dân, việc triển khai sẽ được thực hiện."

Nhà mạng ráo riết hỗ trợ người dân nâng cấp

Để thực hiện lộ trình dừng công nghệ 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị các nhà mạng phải triển khai hạ tầng mạng 4G đảm bảo có vùng phủ thay thế được các trạm thu phát vô tuyến 2G đã tắt tại tất cả khu vực thực hiện tắt sóng; chú trọng phát triển hạ tầng tại các vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, cụ thể triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo đến năm 2025, đạt 100% thôn bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động 4G theo Quyết định số 816/QĐ-BTTTT ngày 18/5/2024 về ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông Việt Nam giai đoạn 2024-2025.

Cùng với đó, các nhà mạng cũng đang ráo riết thực hiện các phương án để hỗ trợ người dân chuyển đổi, nâng cấp.

Tại cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Trọng Tính - Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho biết, Viettel là nhà mạng có số lượng thuê bao lớn nhất, nên số lượng thuê bao 2G cũng lớn nhất.

"Trong 6 tháng đầu năm 2024, chúng tôi đã chuyển đổi hơn 2 triệu thuê bao, con số rất lớn so với các năm trước. Mục tiêu của Viettel là xóa công nghệ cũ, chuyển sang công nghệ mới. Đến ngày 1/7, Viettel không cung cấp dịch vụ mới cho bất kỳ thuê bao nào dùng máy 2G Only. Chính sách này giúp số lượng thuê bao 2G từ đầu năm nay chỉ còn 1/5 so với các năm trước, giúp thuê bao mới 2G hoà mạng không còn."

Ông Nguyễn Trọng Tính - Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Ông Tính cũng cho biết, Viettel đã đưa ra những chính sách hỗ trợ rất mạnh như giảm giá máy từ 30-50%. Cùng với đó truyền thông sâu rộng thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức bán hàng lưu động đến tận cấp xã, bổ sung điểm hỗ trợ chuyển đổi 24/7.

"Đối với vấn đề cuộc gọi VoLTE, khi tắt 2G chỉ còn VoLTE, để có chất lượng trải nghiệm tốt, các nhà mạng cần đầu tư thêm. Hiện Viettel sẵn sàng đáp ứng được khoảng 40 triệu cuộc gọi VoLTE. Về vùng phủ, chúng tôi cố gắng, từ ngày 15/9, vùng phủ 4G tương đương 2G để đảm bảo chất lượng mạng lưới. Chúng tôi cam kết đến ngày 15/9 sẽ không còn thuê bao 2G, kể cả còn thuê bao sẽ cắt dịch vụ," ông Tính cho hay.

Ông Lê Đắc Kiên - Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone nhấn mạnh, VinaPhone đã tăng cường phủ sóng 4G để thay thế đồng thời đang có kế hoạch chuẩn bị trạm 4G để thay thế 2G.

Ông Lê Đắc Kiên - Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

VinaPhone cũng liên tục truyền thông tới các khách hàng 2G của mình về chủ trương này và dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng thực hiện chuyển đổi. Việc này là với mục tiêu đến 15/9/2024, 100% các khách hàng của VinaPhone đều đảm bảo duy trì liên lạc, bảo đảm các quyền lợi và trải nghiệm các tiện ích số.

VinaPhone hiện tại cũng triển khai nhiều gói cước data, hỗ trợ giá lên đời điện thoại 3G/4G/5G cho khách hàng.

"VinaPhone cam kết với Bộ Thông tin và Truyền thông đến tháng 9 tất cả khách hàng sẽ chuyển sang 4G," ông Kiên cho biết.

Ông Bùi Sơn Nam - Phó Tổng Giám đốc MobiFone cũng chia sẻ: "Về phía nhà mạng, tỷ lệ người dùng 2G giảm rất nhanh ở MobiFone, giờ còn khoảng dưới 5% khách hàng. Chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên smartphone, hỗ trợ gói cước, tham gia cùng các chuỗi bán lẻ thiết bị để hỗ trợ chuyển đổi; triển khai các chương trình hỗ trợ máy feature phone 4G."

Ông Bùi Sơn Nam - Phó Tổng Giám đốc MobiFone. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Theo ông Nam, khi khách hàng chuyển đổi từ 2G lên 4G, các dịch vụ thiết yếu theo yêu cầu đều sử dụng được mà không bị ảnh hưởng. Nhà mạng cũng thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông, tối ưu và tắt dần trạm 2G; tăng cường đầu tư trạm, vùng phủ sóng 4G. Về cơ bản khi triển khai, MobiFone không có nhiều phản ánh từ khách hàng.

MobiFone vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp băng tần mới và đang tập trung triển khai để nhanh chóng thương mại hóa 5G. MobiFone đã triển khai Cloud phone, vì thế khách hàng có thể sử dụng máy với giá thành hợp lý, không cần cấu hình quá mạnh, nhưng vẫn sử dụng được các dịch vụ đòi hỏi cấu hình cao.

Ông Nam cũng chia sẻ, hiện 100% SIM 2G đã chuyển đổi và toàn bộ khách hàng của MobiFone đều đang có SIM 4G. Vì thế, khách hàng chỉ cần có thiết bị đầu cuối hỗ trợ 3G, 4G là có thể sử dụng mà không cần đổi SIM.

"Chúng tôi xác định đây là việc lớn, ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của người dân, rất mong báo chí hỗ trợ truyền thông sâu rộng để người dùng chủ động trong việc chuyển đổi. MobiFone đang làm hết sức. Với khách hàng có điều kiện, họ có thể chuyển đổi lên smartphone. Với người không có điều kiện kinh tế, họ có thể chuyển sang máy feature phone 4G được hỗ trợ miễn phí."

Về phía các doanh nghiệp bán lẻ, ông Trương Minh Hoàng - Giám đốc phát triển kinh doanh dịch vụ của Thế Giới Di Động cho biết: "Khi nhận được thông tin của Bộ về kế hoạch tắt sóng 2G, đơn vị đã chủ động, liên hệ với các hãng, đồng hành cùng các nhà mạng, hỗ trợ các sản phẩm SIM data miễn phí để khách hàng chuyển dịch trong tương lai. Khách hàng sẽ có 2 xu hướng chính, một nhóm điện thoại "cục gạch" 2G sẽ chuyển lên 4G, một nhóm sẽ chuyển lên smartphone. Chúng tôi đang có chiến dịch cụ thể hỗ trợ khách hàng thu hồi tiêu huỷ hoặc bán sang thị trường khác. Đồng thời, chúng tôi đã chủ động liên hệ với các nhà sản xuất điện thoại để hỗ trợ cho khách hàng các dòng máy từ 390.000 đồng - 1,5 triệu đồng. Hệ thống cũng có chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng chuyển dịch, thay SIM miễn phí, tặng thêm data. Với các khách hàng mới sử dụng smartphone, họ thường dùng máy ở mức giá 1,9-5 triệu đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ SIM hoặc data miễn phí, cùng chính sách trả góp, thậm chí không cần trả trước."

Ông Vũ Thành Trung - Giám đốc sản phẩm Oppo Việt Nam cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các mẫu smartphone dưới 5 triệu đồng, tập trung vào các yếu tố người dùng cần, như thiết kế đẹp, pin lớn, sạc nhanh và độ bền cao. Đây được coi là "phân khúc vàng" và Oppo đã ra mắt nhiều mẫu smartphone với nhiều cấu hình, thiết kế khác nhau có giá bán khoảng từ 2-4 triệu đồng. Việc này giúp người dùng có thể dễ dàng chi tiêu cho một mẫu điện thoại mới và với người dùng đã quen với feature phone cũng có thể chuyển sang smartphone một cách nhanh chóng hơn./.