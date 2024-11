Taxi bay: Bước đột phá trong lĩnh vực giao thông của Hàn Quốc

Bản vẽ mô phỏng địa điểm cất và hạ cánh của phương tiện di chuyển trên không trong đô thị sẽ được xây dựng gần Sân bay quốc tế Gimpo ở phía tây Seoul vào năm 2030. (Nguồn: koreaherald)

Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) mới đây cho biết các chuyến bay trình diễn Dịch vụ di chuyển hàng không đô thị (UAM) sẽ bắt đầu vào năm tới, tập trung vào khu vực Yeouido và Sông Hàn, với kế hoạch thương mại hóa các dịch vụ này vào năm 2030.

Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon cho biết: "Chúng tôi đang mở bầu trời Seoul để tạo ra một phương tiện giao thông thay thế an toàn và thân thiện với môi trường. Hình thức di chuyển mới này sẽ mang lại cho người dân sự tự do di chuyển chưa từng có.”

Trong Hội nghị hợp tác công nghệ UAM, Drone và AI được tổ chức tại Tòa thị chính Seoul, ông Oh đã công bố kế hoạch cho sáng kiến di chuyển hàng không đô thị (S-UAM) của Seoul, phác thảo tầm nhìn biến thành phố này thành "trung tâm giao thông ba chiều."

Kế hoạch này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống vận tải hàng không tích hợp. Chính quyền thành phố đã nêu bật một số điểm mạnh chính của sáng kiến S-UAM, bao gồm các nguồn tài nguyên du lịch phong phú của thành phố, cơ sở hạ tầng y tế, kinh nghiệm về hoạt động trực thăng và mạng lưới giao thông công cộng mạnh mẽ.

Để thực hiện mục tiêu này, chính quyền thành phố có kế hoạch dần dần xây dựng các sân bay phục vụ máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng (Vertiport) - cơ sở vật chất quan trọng phục vụ hoạt động UAM.

Vertiport đồng thời là cơ sở nơi hành khách có thể lên và chuyển giữa nhiều phương tiện giao thông khác nhau, bao gồm xe UAM, xe buýt, xe đưa đón tự lái, tàu điện ngầm và các phương tiện giao thông cá nhân.

Giai đoạn đầu tiên của dự án UAM sẽ được triển khai vào nửa đầu năm sau, bao gồm hai tuyến trình diễn ban đầu - một tuyến kết nối Goyang, Sân bay quốc tế Gimpo và Công viên Yeouido, tuyến còn lại nối Jamsil với Ga Suseo.

Trong suốt giai đoạn này, đánh giá an toàn sẽ tập trung vào độ tin cậy của thân máy bay và hệ thống điều khiển bay.

Sau các cuộc thử nghiệm này, các cơ sở chính sẽ được xây dựng tại bốn địa điểm - Yeouido, Suseo, Jamsil và Sân bay quốc tế Gimpo - để hỗ trợ các hoạt động thí điểm và dịch vụ giai đoạn đầu.

Vertiport tại Sân bay quốc tế Gimpo dự kiến sẽ phục vụ không chỉ nhu cầu đi lại của doanh nghiệp và người đi làm mà còn cả nhu cầu du lịch và y tế, mở rộng các lựa chọn di chuyển cho người dân và du khách Seoul.

Chính quyền thành phố Seoul kỳ vọng rằng hệ thống S-UAM, khi đi vào hoạt động hoàn toàn, sẽ cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa các thành phố và giảm thiểu những hạn chế về không gian.

Tuyến đường dài 25km từ Pangyo ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, đến Ga Gwanghwamun ở trung tâm Seoul, hiện phải mất một giờ đi bằng ôtô hoặc phương tiện công cộng, nhưng sẽ chỉ mất 15 phút khi sử dụng UAM.

Việc giảm thời gian di chuyển trên khắp vùng đô thị Seoul, bao gồm Incheon và tỉnh Gyeonggi, dự kiến sẽ tạo ra tác động kinh tế hàng năm khoảng 2.200 tỷ won (khoảng 1,57 tỷ USD).

Thị trưởng Oh cho biết: "Thành phố và quân đội sẽ hợp tác để tạo ra một hệ thống giao thông an toàn và hiệu quả, kết hợp chuyên môn và công nghệ của cả hai tổ chức để giúp Seoul trở thành một trung tâm giao thông nổi tiếng thế giới"./.

Indonesia xúc tiến thử nghiệm taxi bay tại thủ đô mới Nusantara Cùng với việc bắt đầu thử nghiệm dịch vụ taxi bay vào tháng 7 tới - loại hình được coi là phương tiện vận chuyển trong tương lai của thủ đô mới ở Đông Kalimantan.