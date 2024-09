Thái Lan kết nối đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng tại Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan kết nối giao thương tại chương trình. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 13/9, Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình Giao thương và giao lưu giáo dục Thái Lan (Study in Thailand Business Matching & Expo).

Sự kiện có sự tham gia của các trường đại học đến từ Thái Lan gồm: Southeast Bangkok University, Sripatum University, Bangkok University, North Chiang Mai University, University of the Thai Chamber of Commerce, Siam University, Raffle International College Bangkok, Mahanakorn University of Technology, Dhurakij Pundit University…

Chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục nhằm kết nối đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Các đơn vị tham gia tập trung vào chuỗi hoạt động giao lưu trong lĩnh vực giáo dục giữa các trường đại học Thái Lan và Việt Nam để tăng thêm cơ hội chia sẻ và nâng tầm hiểu biết giữa hai nền giáo dục. Qua đó, mang lại nhiều thông tin hữu ích và cơ hội cho thế hệ tương lai chọn lựa môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu, năng lực bản thân.

Bên cạnh hoạt động giao lưu gặp gỡ và làm việc trực tiếp với các trường đại học của Việt Nam, chương trình còn giới thiệu bức tranh tổng quan về hệ thống các trường đại học ngoài công lập của Thái Lan. Đặc biệt, khi tham gia chương trình, các bậc phụ huynh cùng học sinh Trung học Phổ thông, sinh viên còn được cập nhật thông tin về nhu cầu, kỹ năng cần thiết dành cho lực lượng lao động tương lai của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam; chia sẻ và kinh nghiệm từ những cựu sinh viên Việt Nam đã học tập tại Thái Lan…

Tiến sỹ Somsak Rungruang, nguyên Chủ tịch Hiệp hội giáo dục dân lập Thái Lan chia sẻ, thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức giáo dục đại học trong và ngoài nước là hoạt động cần thiết góp phần phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cho thị trường lao động và doanh nghiệp.

Chương trình Giao thương và giao lưu giáo dục Thái Lan - Study in Thailand Business Matching & Expo với chủ đề “mở khóa tương lai thành công” nhằm giới thiệu chi tiết hơn về mạng lưới trường đại học ngoài công lập có uy tín đến từ Thái Lan, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam có thể “săn” được nhiều suất học bổng và phần quà từ các trường đại học, cao đẳng Thái Lan tham dự chương trình.

Tại lễ khai mạc chương trình, Tổng Lãnh sự Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện nay, Thái Lan và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ song phương. Đặc biệt, hai nước sẵn sàng nâng tầm mối quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, giáo dục là một trong những trọng tâm và trở thành một phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, lực lượng lao động, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thái Lan mong muốn ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam xem Thái Lan là điểm đến du học, mở rộng tầm nhìn, nâng cao kỹ năng và có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao.../.

