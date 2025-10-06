Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận 35,6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

Chiều 6/10, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với truyền thống và tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước cùng cả nước”, trong giai đoạn khó khăn này, nhân dân Thành phố sẵn sàng sẻ chia nguồn lực trong khả năng cao nhất có thể để giúp đỡ đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Sự hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân bão lũ không chỉ là sự sẻ chia về mặt vật chất, tinh thần ở thời điểm hiện tại, mà còn tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống và tương lai của mỗi gia đình; thể hiện sự đoàn kết và tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong thời điểm khó khăn nhất vốn là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các cộng đồng dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân và những sự sẻ chia, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra; đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác tại Thành phố đóng góp ít nhất một ngày lương từ hôm nay đến hết ngày 30/11/2025.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng tri ân với những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, các cơ quan, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, cộng đồng các dân tộc thiểu số, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố đã đến tham gia đóng góp, ủng hộ tạo nguồn lực quý báu giúp nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, trẻ em sớm được đến trường.

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố, Ban Vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối kịp thời, đúng mục đích, hiệu quả các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão lũ và sẽ công khai hoạt động này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố.

Ngay trong lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận sự ủng hộ của 181 cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn với tổng kinh phí đăng ký trên 35,6 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố, tính từ đầu tháng 8 đến chiều 4/10/2025, Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận 1.543 lượt ủng hộ với số tiền hơn 42,458 tỷ đồng và đã chi hỗ trợ hơn 47,280 tỷ đồng.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại các địa phương gồm: 3 đợt cho tỉnh Nghệ An (15 tỷ đồng), Đồng Tháp (1 tỷ đồng), Điện Biên (2,5 tỷ đồng), Sơn La (2,5 tỷ đồng), 2 đợt cho Hà Tĩnh (15 tỷ đồng), Quảng Trị (5 tỷ đồng), Ninh Bình (2 tỷ đồng), Thanh Hóa (2 tỷ đồng) và Hưng Yên (2 tỷ đồng)./.

