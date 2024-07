Theo chân các đặc nhiệm hùng hậu của Pháp bảo vệ Olympic Paris từ trên không

An ninh là chủ đề nóng nhất của Olympic Paris 2024 và lực lượng an ninh Pháp đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội với sự trợ giúp của các đơn vị chống máy bay không người lái.

Căn cứ quân sự Villacoublay ngay bên ngoài Thủ đô Paris sẽ là nơi đặt trung tâm điều phối, nơi cảnh sát, Hiến binh và các sỹ quan quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn các mối đe dọa từ trên không.

Nhà chức trách sẽ giám sát không lưu trong Thế Vận hội, có thể xác định máy bay thông thường hoặc máy bay không người lái bằng radar hoặc hình ảnh do các lực lượng gửi từ mặt đất tại các địa điểm diễn ra Olympic.

Một số máy bay sẽ được xác định là "thân thiện," trong khi những chiếc khác có thể bị vô hiệu hóa.

Các đơn vị chống drone được huy động gồm radar, camera và ăngten gây nhiễu - có thể vô hiệu hóa drone ở cách xa hàng km. Súng trường và tia laser sẽ được sử dụng để hạ máy bay không người lái.

Các sỹ quan cũng sẽ kết hợp những phương tiện truyền thống như máy bay chiến đấu và trực thăng để đảm bảo an ninh trên không.

Thế Vận hội mùa Hè sẽ diễn ra tại Thủ đô Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8./.