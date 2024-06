Thi tốt nghiệp THPT: Không để thí sinh gửi xe ở nhà dân sát trường

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần đảm bảo bố trí điểm bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m, hạn chế tối đa việc thí sinh mang vật dụng không cần thiết vào phòng thi. Đối với nơi để xe của thí sinh và nhà dân ở sát điểm thi, các nhà trường có thể bố trí tạm thời khu vực để xe ở ngoài cổng trường.

Đây là đề nghị của Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vào sáng 20/6, tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, cần phối hợp với công an xã, phường tuyên truyền cho các nhà dân xung quanh điểm thi nâng cao nhận thức, không tiếp tay cho hành vì tiêu cực.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ Công an về bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi và phải chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh an toàn cho Kỳ thi tại địa phương.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cũng đề nghị công an tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các nguy cơ tiêu cực, gian lận, tình trạng gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; triệt xoá các đường dây mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đăng tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ. Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan phải báo cáo ngay về Bộ Công an để chỉ đạo chung.

Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đề nghị các hội đồng thi kịp thời trao đổi với ngành công an các thông tin về kỳ thi, phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhất là quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước với đề thi cho thí sinh và xử lý tốt các tình huống phức tạp phát sinh trong quá trình tổ chức thi./.