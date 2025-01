Thị trường hoa Lan hồ điệp sôi động dịp Tết nguyên đán 2025

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời điểm này thị trường hoa phục vụ ngày Tết đã rất sôi động, nhất là hoa lan hồ điệp một loài hoa tượng trưng cho tài lộc, may mắn, sung túc, giàu có và may mắn nên được người tiêu dùng lựa chọn để mua trong dịp này.

Dạo qua các tuyến phố của Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Cầu Giấy, Lạc Long Quân, Võ Thị Sáu, Cổ Linh, Hoàng Quốc Việt... các cửa hàng bán lan hồ điệp được trưng bày rực rỡ sắc màu.

Giá bán lẻ dao động từ 150.000-400.000 đồng/cành, tùy thuộc vào nhu cầu về số lượng, màu sắc và độ hiếm của hoa.

Anh Phạm Huy Nam, chủ cửa hàng hoa lan trên phố Võ Thị Sáu cho biết, hoa lan hồ điệp được nhập chủ yếu từ Đà Lạt với đủ các sắc màu như vàng, cam, đỏ tím và trắng.

Những cành lan nhiều màu sắc, hương thơm nhẹ nhàng thu hút khách mua. Vì vậy, ngày Tết người tiêu dùng hay lựa chọn hoa lan hồ điệp để trưng trong nhà và làm quà biếu. Giá mỗi chậu lan hồ điệp cũng rất đa dạng từ vài trăm đến vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng tùy theo "túi tiền" của người tiêu dùng.

Anh Phạm Minh Nam, ở phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, năm nào vào dịp Tết anh cũng mua lan hồ điệp để bày trong nhà và đem biếu người thân.

Theo anh Nam, lan hồ điệp không chỉ có thân cây xanh mướt và cánh hoa tròn đầy, đối xứng mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Vì vậy, bên cạnh hoa đào và quất, lan hồ điệp cũng là loài hoa mà anh lựa chọn trong dịp Tết.

Theo chuyên gia phong thủy Hoàng Khôi năm nay là năm Ất Tỵ 2025 thuộc mệnh Hỏa. Các màu sắc tương sinh và tương hợp với mệnh Hỏa là đỏ, cam, hồng, tím và xanh lục, do đó hầu hết khách hàng năm nay có xu hướng chọn hoa có màu hồng.

Trong khi đó từ lâu, hoa lan hồ điệp được cho là loài hoa tượng trưng cho tài lộc, may mắn, sung túc, giàu có và may mắn nên trong dịp Tết người dân hay mua hoa lan hồ điệp để trưng trong nhà mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng.

Trong phong thủy, hoa lan là cây có nhiều linh khí, nhiều ý nghĩa tâm linh, đại diện cho quyền quý, tài lộc, thu hút vượng khí cho gia chủ nên vị trí đắc địa đặt lan trong nhà phải là nơi sinh khí lưu thông mạnh nhất như phòng khách, đại sảnh, văn phòng- chuyên gia phong thủy Hoàng Khôi chia sẻ.

Một chủ vườn lan trên đường Cổ Linh, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, những năm gần đây, nhu cầu của khách chơi lan đã chuyển dần từ bình lan, cắm hình cầu, đối xứng, sang chơi hoa lan nghệ thuật trên gỗ lũa, chậu sứ cao cấp... Bởi vậy, mỗi người thợ cắm hoa tại cửa hàng của anh phải liên tục đổi mới, không ngừng sáng tạo và phải thật sự khéo léo để không chỉ làm tăng giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện gu thẩm mỹ của người sở hữu chậu lan.

Trong những ngày cận Tết này nhu cầu mua lan hồ điệp tăng lên, người tiêu dùng chủ yếu chọn mua các chậu lan với giá từ 1 triệu đến 15 triệu đồng/chậu, còn các chậu lan từ 5-35 triệu đồng bán chạy hơn cho khách hàng công ty mua tặng đối tác - ông chủ vườn lan chia sẻ.Để có một chậu lan hồ điệp ưng ý đòi hỏi người thợ kết hoa lan phải rất khéo tay và có thẩm mỹ, đồng thời còn phải nắm bắt được thị hiếu, xu hướng tiêu dùng hiện tại.

Anh Hồ Quang Minh, một thợ cắm hoa lan trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, anh làm nghề kết hoa lan này đã hơn 10 năm, nghề này đòi hỏi tay nghề cao, tư duy nghệ thuật và giàu ý tưởng sáng tạo. Anh thường làm việc từ đêm khuya đến rạng sáng bởi đó là thời điểm có thể tập trung cao độ, ít bị phân tâm bởi tiếng ồn.

Tiền công thợ cho một chậu hoa hay bình hoa được tính theo cành và theo tay nghề. Cụ thể, việc "đếm cành" tính tiền thường được áp dụng cho thợ "lên bình", ở mức giá 20.000-25.000 đồng/cành tùy cơ sở. Đối với thợ "lên lũa," do yêu cầu về tay nghề, tính nghệ thuật và sáng tạo cao nên tiền công cũng cao hơn, tiền công 35.000-40.000 đồng/cành. Vì vậy, một ngày công thợ kết hoa lan hồ điệp có thể đạt 3 triệu-4 triệu đồng/ngày, thậm chí đạt 5 triệu-6 triệu đồng/ngày đối với người tay nghề cao.

Tuy nhiên, để có một chậu lan hồ điệp đẹp, người chơi lan cần tưới nước lên lá cây, thân cây, rễ cây 3-4 lần trong khoảng 10 phút. Khoảng thời gian này đủ để cây hấp thụ nước. Sau đó cần đảm bảo rằng cây đã thoát hết nước. Đảm bảo nước không được đọng ở thân cây để cây không bị thối và chết.

Đối với cây lan hồ điệp, mọi người nên tưới nước cho cây mỗi tuần 1 lần. Vào màu đông có thể giảm tưới nước. Tuy nhiên cần lưu ý không bao giờ được để rễ khô hoàn toàn cũng không được để cây ngâm trong nước.

Cần để nước thừa thoát đi. Loại nước phù hợp để tưới cho cây là nước mưa. Vào mùa hè, có thể kết hợp thêm phun sương để tăng độ ẩm cho cây lan hồ điệp. Khi tưới nước nên hạn chế làm ướt lá cây để hạn chế nấm bệnh./.