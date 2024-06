Thị trường khả năng sẽ "dè dặt" do VN-Index cần xác nhận mốc tâm lý 1.250 điểm

Nhìn chung các đánh giá cho rằng diễn biến giao dịch trong phiên giao dịch đầu tuần tới khả năng sẽ khá "dè dặt," do VN-Index cần xác nhận có thực sự đánh mất mốc tâm lý 1.250 điểm.

Tuần qua, thanh khoản của thị trường ghi nhận sự giảm sút với 5,6% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân 22.015 tỷ đồng/phiên. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch ảm đạm, VN-Index đóng cửa giảm 36,7 điểm (tương ứng giảm 2,86%). Bên cạnh đó, HNX-Index chốt tuần tại mốc 239,1 điểm với mức giảm 6,77 điểm (tương ứng giảm 2,77%).

Thanh khoản đi xuống

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT, cho biết phiên đầu tuần (ngày 24/6) áp lực bán chi phối thị trường và khiến VN-Index giảm gần 2,2%, về ngưỡng 1.254,1 điểm. Đi cùng với đó, thanh khoản của thị trường tăng mạnh và đạt 27.500 tỷ đồng trong phiên.

Ở các phiên kế tiếp, thị trường giao dịch với diễn biến thận trọng trong các ngày 25, 26 và 27/6. Thiếu vắng nguồn lực hỗ trợ, VN-Index chính thức kết thúc tuần (ngày 28/6) với hoạt động bán tháo. Theo đó, sắc đỏ bao trùm bảng điện tử đồng thời chỉ số phá vỡ mốc tâm lý 1.250 sau khi giảm 13,7 điểm.

GDP của cả nước 6 tháng năm 2024 tăng 6,42% Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, GDP 6 tháng năm 2024 của cả nước tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024.

Trong tuần, thanh khoản của thị trường ghi nhận sự giảm sút với 5,6% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân 22.015 tỷ đồng/phiên. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đà bán ròng xấp xỉ 4.450 tỷ đồng trên cả 3 sàn, song giảm khoảng 9% so với tuần trước đó.

Theo ông Hinh, cuối tuần thị trường chứng khoán đón nhận một số thông tin hỗ trợ vào tối ngày 28/6 (giờ Việt Nam), Mỹ đã công bố dữ liệu mới nhất về Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Cụ thể, chỉ số PCE toàn phần của Mỹ ngang trong tháng Năm và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này khá sát với những dự báo của thị trường.

Ông Hinh nhấn mạnh số liệu lạm phát mới công bố của Mỹ giúp nhà đầu tư củng cố cho kỳ vọng về khả năng FED có thể cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2024.

Trong nước, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu vĩ mô với kết quả tích cực. Cụ thể, GDP quý 2 ghi nhận mức tăng trưởng 6,93% so với cùng kỳ và vượt qua các dự báo trước đó. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế đến từ ngành công nghiệp chế biến-chế tạo với mức tăng 10% so với cùng kỳ đồng thời mức tăng này được cải thiện đáng kể so với mức tăng 7,2% trong quý 1. Thêm vào đó, ngành dịch vụ cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng cải thiện hơn.

Với kết quả tích cực này, ông Hinh kỳ vọng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt cận trên mục tiêu tăng trưởng năm nay là 6,5%. Tuy vậy, ông Hinh giữ quan điểm thận trọng về áp lực lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu tăng 0,17% so với tháng Năm và tăng 4,34% so với cùng kỳ.

“Diễn biến lạm phát vẫn cần theo dõi chặt chẽ trong các tháng tới. Song, những thông tin hỗ trợ mới được công bố có thể là ‘liều thuốc tinh thần’ với nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh khá mạnh vừa qua,” ông Hinh nói.

Bình tĩnh quan sát thị trường

Theo ông Hinh, diễn biến giao dịch trong phiên giao dịch đầu tuần tới sẽ khá dè dặt do VN-Index cần xác nhận có thực sự đánh mất mốc tâm lý 1.250 điểm. Cùng với đó, thị trường bắt đầu bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với nhiều dự báo cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận sẽ tiếp diễn.

Vì vậy, ông Hinh khuyến nghị các nhà đầu tư nên ngừng bán tháo ở vùng này. Vì, giá cổ phiếu ở ngưỡng này khả năng vẫn mang lại lợi nhuận tích cực trong vòng 3 tháng tới. Thêm vào đó, nhà đầu tư có thể chuẩn bị sẵn sàng giải ngân quyết liệt nếu chỉ số VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh 1.200-1.220 điểm.

Trong khi, ông Nguyễn Khắc Thành, chuyên viên phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), dự báo xu hướng ngắn hạn VN-Index khả năng sẽ phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.250 điểm-1.255 điểm trong tuần tới. Song, ông Thành cho rằng có thể chỉ số vẫn chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.230 điểm, tương ứng khung đồ thị kênh giá trung hạn kéo dài nối các vùng giá thấp từ tháng 11/2023 đến nay.

“Do đó, xu hướng ngắn hạn chỉ có thể cải thiện tích cực trở lại chỉ khi VN-Index vượt lên lại vùng kháng cự quanh 1.255 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 9/2023,” ông Thành chia sẻ.

Về trung hạn, ông Thành cho rằng VN-Index sau khi chịu áp lực bán ở cạnh trên của đường xu hướng tương ứng quanh vùng 1.300 điểm, thị trường đang chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá quanh 1.250 điểm và đường xu hướng tăng giá trung hạn. Tuy nhiên, VN-Index sẽ có khả năng phục hồi để kiểm tra lại vùng giá 1.255 điểm, tương ứng đỉnh giá tháng 9/2023 cũng như đường giá trung bình 20 tuần.

“Nếu không vượt lên trở lại vùng giá này và không giữ được đường xu hướng từ tháng 11/2023 đến nay, VN-Index sẽ chuyển sang giai đoạn tích lũy kém tích cực hơn trong vùng giá 1.190 điểm-1.200 điểm đến 1.245 điểm-1.255 điểm,” ông Thành nói.

Hiện, đây là thời điểm đón chờ các thông tin về kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp, thêm vào đó là thông tin tăng trưởng GDP khá tích cực. Do đó, ông Thành nhấn mạnh đây là giai đoạn khá nhạy cảm đối với nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh xu hướng của thị trường chung VN-Index đang trở nên suy yếu hơn, dưới vùng kháng cự tâm lý quanh 1.250 điểm.

Theo ông Thành, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng dưới mức trung bình và cho nhà đầu tư trung-dài hạn có thể nắm giữ danh mục hiện tại và chuẩn bị các vị thế xem xét gia tăng tỷ trọng mới, trong bối cảnh cập nhật kết quả kinh doanh quý 2 và triển vọng về cuối năm của các doanh nghiệp đầu ngành./.