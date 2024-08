THILOGI nâng cấp chuỗi dịch vụ logistics trọn gói

Mô hình dịch vụ logistics trọn gói của THILOGI.

Với chuỗi dịch vụ logistics mang tính tích hợp cao, THILOGI đã khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh địa phương, góp phần phát triển lĩnh vực giao nhận-vận chuyển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Nam, đồng thời thúc đẩy giao thương, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu tại khu vực miền Trung.

Lợi thế về vị trí địa lý, phát triển logistics trọn gói

Quảng Nam có 13 khu công nghiệp đang hoạt động, 225 dự án đầu tư (trong đó có 151 dự án trong nước và 74 dự án FDI), hạ tầng giao thông ngày càng phát triển, liên kết đồng bộ từ đường cao tốc, đường ven biển, đường sắt, sân bay, cảng biển đến cửa khẩu quốc tế.

Với những lợi thế đó, Quảng Nam có nhiều tiềm năng để phát triển logistics. Tuy nhiên, hiện nay mạng lưới dịch vụ giao nhận-vận chuyển của tỉnh còn đơn lẻ và chưa có sự liên kết dẫn đến chi phí logistics cao hơn 2 đầu Nam-Bắc, chưa phát huy hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của khu vực.

Là doanh nghiệp logistics quy mô lớn, THILOGI đặt mục tiêu phát triển mạng lưới logistics tập trung tại miền Trung Việt Nam, kết nối đường bộ với các tỉnh lân cận, Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia. Trong đó, cảng Chu Lai là trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế và kết nối đường biển với hai miền Nam-Bắc, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng trong khu vực.

Cảng Chu Lai - cửa ngõ giao thương hàng hóa quốc tế với hệ thống kho bãi hơn 300.000m2.

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng của vùng, THILOGI phát triển mô hình logistics trọn gói, phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng với danh mục dịch vụ trải rộng từ cảng biển, kho vận, vận tải đa phương thức (đường biển, đường bộ, đường hàng không), hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu đến dịch vụ đóng gói, kiểm soạn hàng hóa…

Với hệ thống kho, bãi hơn 300.000m2, 500 phương tiện chuyên dụng (xe lồng, xe đầu kéo, sơmi rơmoóc...), 2 tàu container, cùng mạng lưới đối tác vận tải, hãng tàu, đại lý logistics lớn trong nước và quốc tế, hiện THILOGI cung ứng các giải pháp logistics tối ưu nhất cho khách hàng.

THILOGI có hơn 500 phương tiện chuyên dụng phục vụ vận chuyển đa dạng hàng hóa.

Với mô hình logistics trọn gói, kết nối các phương thức vận chuyển liền mạch từ điểm xuất phát đến điểm đích, THILOGI giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, hàng hóa cũng được đảm bảo an toàn suốt hành trình. Hiện nay, giá dịch vụ vận tải của THILOGI thấp hơn 10% so với thị trường, các biểu phí dịch vụ tại cảng Chu Lai cũng thấp hơn từ 5-30% so với các cảng trong khu vực, góp phần nâng cao lợi thế và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đầu tư, liên kết cùng phát triển

Nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh, tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình giao nhận-vận chuyển, THILOGI tập trung hoàn thiện và nâng cấp dịch vụ logistics trọn gói thông qua liên minh, liên kết và đẩy mạnh đầu tư.

Tập đoàn đã hợp tác và liên kết với nhiều hãng tàu, doanh nghiệp logistics, đại lý, forwarder mở các tuyến vận tải quốc tế từ cảng Chu Lai đến Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), châu Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico…), châu Âu; kết nối đường bộ nội vùng miền Trung-Tây Nguyên, liên vùng theo trục hành lang kinh tế Đông Tây và liên vận quốc tế từ Nam Lào, Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan.

Đồng thời, THILOGI tích cực tham gia, tăng cường hoạt động ở các hiệp hội, tổ chức logistics ASEAN và thế giới (FIATA, WCA, FMC, VLA…) mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp cận các xu hướng logistics mới, chuyên môn hóa, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

THILOGI phục vụ vận chuyển đường bộ nội địa và liên vận quốc tế.

Cùng với các tuyến đường cao tốc tại miền Trung, Tây Nguyên đang được Chính phủ đầu tư mở rộng nhằm kết nối hạ tầng logistics, THILOGI tiếp tục xây dựng các kho bãi, depot, trạm trung chuyển trên các tuyến đường, hành lang thông qua cửa khẩu quốc tế (Nam Giang, Bờ Y, Lệ Thanh…), kết nối cảng Chu Lai với Lào, Campuchia, Thái Lan nhằm đẩy mạnh vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, nhất là đối với hàng hóa quá cảnh, qua đó, phát triển cảng Chu Lai trở thành cảng container chuyên dụng, cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Trong thời gian tới, THILOGI tiếp tục hoàn thiện mạng lưới logistics, đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đưa bến cảng 5 vạn tấn vào hoạt động.

Cảng Chu Lai đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa.

Bên cạnh đó, THILOGI đầu tư số lượng lớn phương tiện vận chuyển đường bộ chuyên dụng, xây dựng các trung tâm logistics vệ tinh, từng bước hình thành Trung tâm logistics quốc tế tại Chu Lai, kết nối hàng hóa ở miền Trung, Tây Nguyên, Lào, Campuchia ra thị trường thế giới.

Với mô hình logistics trọn gói ngày càng được nâng cấp và các giải pháp tối ưu, THILOGI đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng và góp phần tạo động lực thu hút đầu tư tại tỉnh Quảng Nam./.

THACO phát triển cơ khí chế tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung toàn cầu Trung tâm cơ khí của THACO Industries có khả năng cung ứng ra thị trường khoảng 390.000 sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu cùng hơn 200.000 tấn thép, kết cấu thép, cơ khí chính xác mỗi năm.