Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Ba, ngày 21/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ chín tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), tiếp tục thảo luận về các nội dung:

(i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; (ii) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; (iii) công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; (iv) tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Tại phiên thảo luận có 50 lượt ý kiến đại biểu phát biểu, nội dung cụ thể như sau:

- Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026: các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về: công tác điều hành giá xăng dầu; kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống của người dân; bất cập trong ứng phó sự cố môi trường trên đất liền; năng lực, chuyên môn của cán bộ cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, ý kiến các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần sớm khắc phục như: chất lượng nguồn nhân lực cải thiện chậm; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao; tiến độ giải ngân vốn còn chậm; đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện như cải cách giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao kỹ năng lao động...

- Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030: các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành định hướng xây dựng kế hoạch theo hướng phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ghi nhận sự chủ động, khẩn trương của Chính phủ trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ tính khả thi trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về: giải ngân vốn đầu tư công; chất lượng công tác xây dựng dự báo; hoàn thiện thể chế theo mô hình đặc thù; tăng năng suất lao động và giảm chỉ số ICOR; hỗ trợ điều phối trong liên kết vùng; quan tâm, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; mục tiêu thực hiện đến năm 2030 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đến lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thu hẹp chênh lệch vùng miền nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

- Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025: các ý kiến đại biểu nhất trí với nhiều kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như công tác quản lý thu, chi ngân sách; sử dụng tài sản công, đầu tư công. Các ý kiến đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại trong việc quá trình thực hiện như: việc chậm triển khai dự án trong một số lĩnh vực; việc sử dụng tài sản công, đất đai chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế; tăng tính công khai minh bạch, siết chặt kỷ luật, tài chính ngân sách.

- Về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025: các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về: tình trạng bất bình đẳng giới ở vùng sâu, vùng xa; giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực hiện bình đẳng giới;… Bên cạnh đó, ý kiến các đại biểu cũng kiến nghị và đề xuất các giải pháp như sớm sửa đổi Luật Bình đẳng giới năm 2006; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bình đẳng giới tại các địa phương; ưu tiên nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn; mở rộng mạng lưới địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ cho những nạn nhân bị bạo hành; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ, từng địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; xây dựng cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới liên thông; ưu tiên các giải pháp tác động vào cấp cơ sở, vào các nguyên nhân của bất bình đẳng giới (như tạo nguồn cán bộ nữ hỗ trợ; thay đổi định kiến giới trong gia đình và trong cộng đồng để phụ nữ có điều kiện tham gia đời sống kinh tế, chính trị, xã hội thuận lợi và thực chất hơn)...

Trong quá trình thảo luận, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 466 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,20% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 462 đại biểu tán thành (bằng 92,40% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung: (i) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; (ii) Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; (iii) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tại phiên thảo luận có 17 lượt ý kiến đại biểu phát biểu, nội dung cụ thể như sau:

- Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030: các đại biểu tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Bên cạnh đó, ý kiến các đại biểu tập trung vào các nội dung: hiệu quả sử dụng vốn; tỷ lệ giải ngân vốn chậm; giải ngân và sử dụng nguồn vốn ODA; thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước; nguồn nguyên vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công; tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực cảng biển, logistic; đầu tư liên kết vùng; cải thiện môi trường đầu tư; phát triển thị trường vốn; giảm chỉ số ICOR; tỷ trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cơ chế phân bổ nguồn vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư công; rà soát chặt chẽ danh mục dự án; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra minh bạch, phòng chống thất thoát, lãng phí và đẩy mạnh huy động nguồn lực ngoài nhà nước, nhất là thông qua phương thức đối tác công tư. Ngoài ra, các ý kiến đại biểu tập trung đề xuất một số giải pháp như: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện thể chế; giải ngân vốn đầu tư công; điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật về giá cả; thành lập tổ công tác đặc biệt; các đại biểu đề nghị ưu tiên các công trình quan trọng quốc gia, hạ tầng chiến lược có tính lan tỏa, kết nối vùng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn; việc bố trí vốn cần đảm bảo cân đối nguồn lực dự phòng hợp lý, phù hợp khả năng tài chính quốc gia.

- Về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030: các đại biểu cơ bản đồng tình với các chỉ tiêu trong Kế hoạch; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ở mức cao 2 con số; cơ cấu lại toàn bộ ngân sách nhà nước theo hướng tích cực, tăng chi đầu tư phát triển và nâng cao vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về vấn đề sau: tăng chi đầu tư phát triển; cơ chế phân bổ nguồn lực công bằng; nguyên tắc trong quản lý điều hành tài chính ngân sách; bố trí nguồn lực để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; sự thống nhất trong việc giao nhiệm vụ và nguồn lực bảo đảm thực hiện ở cấp cơ sở; đẩy mạnh giáo dục tài chính trong cộng đồng; đồng thời, các đại biểu đề nghị Chính phủ chủ động có các giải pháp phù hợp, linh hoạt và xây dựng các kịch bản dự phòng rủi ro để kịp thời ứng phó với những tác động bất lợi, khó khăn khách quan nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, an toàn tài chính quốc gia; tăng cường các giải pháp quản lý thu ngân sách tránh thất thoát thuế, tăng cường công tác dự báo, giao nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách sát với thực tế; điều hành ngân sách cân đối giữa huy động và sử dụng, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển; rà soát các quỹ tài chính ngoài ngân sách; tính toán kỹ rủi ro nợ công, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ, đánh giá khả năng hấp thụ, hiệu quả sử dụng vốn vay, nhất là vốn vay nước ngoài, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ công, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

- Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024: các đại biểu cơ bản nhất trí việc phê duyệt bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, sai sót, nhất là việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và cơ quan thanh tra; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp xử lý triệt để các tồn tại kéo dài trong lập, chấp hành thu, chi ngân sách; chấn chỉnh công tác theo dõi, tổng hợp số liệu quyết toán bảo đảm đúng quy định.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe: (i) Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; (ii) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nội dung 4: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thứ Tư, ngày 22/4/2026: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Từ 15 giờ 50, Quốc hội họp riêng, thảo luận tại hội trường về: (i) dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; (ii) phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế./.

Đại biểu Quốc hội đề xuất "cởi trói" gánh nặng thuế cho hàng triệu hộ kinh doanh Các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc bãi bỏ các con số "cứng" về ngưỡng doanh thu chịu thuế để giao Chính phủ điều hành linh hoạt và nâng mức miễn thuế để hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh.