Thu ngân sách từ thuế năm 2023 vượt dự toán và đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng

Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2023-Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tổng cục Thuế, ngày 21/12. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết thu ngân sách cơ quan thế quản lý tính đến ngày 20/12 đạt xấp xỉ 1,4 tỷ đồng, băng 101,7% dự toán năm 2023; trong đó thu nội địa đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán. Cả nước có 29/63 địa phương đã hoàn thành dự toán thu của năm.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2023-Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tổng cục Thuế, ngày 21/12, bà Phạm Thị Tuyết Lan-Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế cho biết năm 2023, ngành thuế triển khai nhiệm vụ, công tác thuế trong tình hình kinh tế-chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết quốc gia và khu vực trên phạm vi toàn cầu. Trong nước, nhiều lĩnh vực gặp khó khăn, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy đồng thời thu hút FDI sụt giảm. Trên thị trường, không ít doanh nghiệp rơi vào thế bị động, hàng nghìn công ty phải rời khỏi thị trường.

Bộ Tài chính: Nâng cao vai trò quản lý, giám sát các chính sách thuế Các cơ chế, chính sách về thuế, phí, lệ phí trong năm 2023 đã đi vào đời sống, tạo được sự đồng thuận của xã hội và góp phần ổn định thu ngân sách, đáp ứng các cam kết hội nhập, ổn định kinh tế vĩ mô.



Tuy nhiên, Tổng cục Thuế đã triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nhóm giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngành Thuế cũng tập trung rà soát quy trình, quy chế, đơn giản hóa thủ tục đồng thời triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chú trọng thanh tra, kiểm tra, nhằm thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, kê khai-nộp thuế, hoàn thuế…

Kết quả, tổng thu do cơ quan thuế quản lý năm 2023 đã vượt khoảng 5,5% dự toán, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022. Trong số đó, 6/20 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán và 8/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ. Toàn ngành có 47/64 cục thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Tuyết Lan cho hay Cơ quan Thuế cũng chủ động xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030. Cụ thể, Tổng cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ đã ban hành 1 Nghị quyết của Quốc hội, 1 đề án trình Thủ tướng Chính phủ, 2 Nghị định trình Chính phủ, 1 Thông tư trình Bộ Tài chính.

Trong số đó, nổi bật là Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

”Bước đi này không chỉ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận từ các tập đoàn đa quốc gia,” bà Tuyết Lan chia sẻ.

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, bà Tuyết Lan cho biết Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch quản lý thuế trung hạn 2023-2025 thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 đồng thời tổ chức giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược của các Cục Thuế và hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030./.