Những điểm đặc biệt trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Ứng viên Nguyễn Thị Thu Hoa (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp, CEO Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Ủy viên thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, trong 20 đề cử Giải thưởng năm nay có nhiều điểm đặc biệt thú vị như có đến 6 đề cử trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, cả 3 ứng viên thuộc lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo đều thuộc ngành Y học, có một đề cử là trẻ em, mới 15 tuổi, đang là học sinh lớp 9…

Cụ thể, 6 đề cử có nhiều thành tích liên xuất sắc liên quan đến ứng dụng công nghệ cao gồm Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Tiến sỹ Phạm Huy Hiệu (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo, Phó giám đốc Trung tâm Sức khỏe Thông Minh VinUni-Illinois, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp (E-lab), Trường Đại học VinUni); Đặng Dương Minh Hoàng (lĩnh vực Lao động sản xuất, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước); Nguyễn Tuấn Anh (lĩnh vực Lao động sản xuất, chuyên viên chính Phòng An ninh hệ thống ứng dụng, Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội); Nguyễn Xuân Lục (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn WATA; Đại uý Lê Thế Văn (lĩnh vực An ninh trật tự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an).

Em Đặng Cát Tiên trong vai Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" đầu tiên được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ba đề cử thuộc lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo, ngoài Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương và Tiến sỹ Phạm Huy Hiệu còn có Tiến sỹ, Bác sỹ Ngô Quốc Duy, Phó Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K, cũng thuộc lĩnh vực Y học. Cùng với lĩnh vực Học tập, Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo là lĩnh vực có số ứng viên nhiều nhất trong số 9 lĩnh vực được xét trao giải năm nay với 3 ứng viên do thành tích của các đề cử đều rất xuất sắc.

Trong số 20 đề cử năm nay có một đề cử duy nhất là trẻ em, đó là em Đặng Cát Tiên (lĩnh vực Hoạt động xã hội), sinh năm 2009, học sinh lớp 9/3 Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Năm 2023, Đặng Cát Tiên là đại biểu tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" đầu tiên được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và được lựa chọn vào vai Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

Bên cạnh đó, trong số 20 đề cử năm nay có hai ứng viên từng lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 và đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Đó là Nguyễn Thị Thu Hoa (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp, CEO Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods); và Đặng Dương Minh Hoàng (lĩnh vực Lao động sản xuất, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước). Theo ông Lê Xuân Sơn, điều này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các ứng viên để duy trì thành tích xuất sắc và tiếp tục trở thành gương mặt được đề cử năm nay.

Năm 2023, lĩnh vực Quản lý hành chính tiếp tục không có ứng viên nào được lựa chọn trong danh sách 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Theo đó, giống như năm 2022, các đề cử thuộc 9 lĩnh vực thay vì 10 lĩnh vực như danh sách lĩnh vực được giải thưởng quy định.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng, trong danh sách hơn 170 đề cử được gửi đến ban tổ chức có các đề cử thuộc lĩnh vực Quản lý hành chính. Tuy nhiên, do xét thành tích cá nhân chưa thật sự nổi bật, tiêu biểu nên Hội đồng Giải thưởng đã quyết định không lựa chọn vào danh sách 20 đề cử bình chọn.

Bên cạnh đó, quá trình xét chọn giải thưởng cho thấy có những cá nhân xuất sắc không nằm trong danh sách các lĩnh vực xét chọn nhưng ban tổ chức vẫn quyết định đưa vào danh sách bình chọn. Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, các lĩnh vực chỉ mang tính định hướng, không mang tính bắt buộc cố định vì mục tiêu của giải thưởng là tìm những gương mặt thực sự tiêu biểu để tuyên dương, từ đó lan tỏa năng lực tích cực của người trẻ tới cộng đồng.

Theo quy định của ban tổ chức, từ 20 đề cử, ban tổ chức sẽ lựa chọn trao 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Vòng bình chọn diễn ra trong một tuần, từ 20 đến 26/2, giảm 2/3 thời gian bình chọn so với các năm trước, tại website: https://tainangtrevietnam.vn/danh-sach-binh-chon./.