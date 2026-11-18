Những huyền tích thời đại Hùng Vương sẽ được tái hiện bằng nghệ thuật thực cảnh, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại và trải nghiệm nhập vai trong chương trình “Hào khí Lạc Hồng.”

Chương trình chính thức diễn ra trong hai đêm 2 và 3/1/2027, nhân dịp Tết Dương lịch, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chương trình do Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp với các đơn vị chuyên môn và ê kíp đạo diễn xây dựng, tổ chức tại không gian mặt nước thuộc khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế-Trung tâm lễ hội Đền Hùng.

Với thời lượng 90 phút, tác phẩm gồm 6 phần nghệ thuật liên hoàn: “Huyền sử Lạc Hồng,” “Mỵ Nương và hội kén rể,” “Hai thế giới Núi và Nước,” “Rước Mỵ Nương và cuộc chạm trán,” “Đại chiến Sơn Tinh-Thủy Tinh” và “Khi nước rút và Về nguồn.” Chương trình có sự tham gia sáng tạo của đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long; Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Anh đảm nhận vai Vua Hùng.

Theo đạo diễn Mai Long, từ những truyền thuyết quen thuộc, ê kíp muốn khai thác những tầng ý nghĩa sâu hơn về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, cũng như khát vọng của cha ông trong việc vượt qua thiên tai, bảo vệ cuộc sống.

Ngôn ngữ sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật thực cảnh được kết hợp nhằm tạo nên mạch diễn có cao trào, đồng thời có những khoảng lặng để khán giả cảm nhận chiều sâu văn hóa và giá trị nhân văn của câu chuyện. Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc ứng dụng công nghệ trình diễn để mở rộng không gian biểu diễn, tái hiện các hình tượng huyền sử và tăng tính tương tác với khán giả.

Tương tự, đạo diễn Trần Trung cho biết, việc chuyển tải những câu chuyện về thời đại Hùng Vương bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, dễ tiếp cận hơn đặt ra không ít thách thức cho ê kíp. Vì vậy, chương trình được xây dựng như một tổ hợp nghệ thuật, kết hợp sân khấu, thực cảnh, điện ảnh và các yếu tố tương tác, nhập vai, trong đó khán giả được đặt ở vị trí trung tâm.

Tại phân cảnh hội kén rể, một nhóm khán giả đăng ký trước sẽ được hướng dẫn sử dụng trang phục cách điệu, trực tiếp tham gia cùng diễn viên. Đáng chú ý, ê kíp dự kiến sử dụng hệ thống cáp kỹ thuật số ma trận đa điểm (cáp 3D), cho phép diễn viên di chuyển trên không theo những lộ trình được lập trình, phục vụ các đại cảnh có quy mô và tính phức tạp cao.

Hệ thống này được kết hợp với hiệu ứng phun nước và kỹ thuật sân khấu để tái hiện cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, đặc biệt là hình tượng “nước dâng bao nhiêu, núi dâng bấy nhiêu” trong truyền thuyết. Các nhân vật có thể di chuyển trong không gian biểu diễn rộng, thậm chí tiếp cận những vị trí gần khán giả, tạo hiệu ứng thị giác và tăng tính kết nối với người xem.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, chương trình được xây dựng nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ bằng hình thức thể hiện mới, tạo thêm không gian để người dân và du khách tiếp cận, trải nghiệm di sản trong đời sống đương đại. Đây cũng là hướng triển khai chủ trương phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, giàu bản sắc gắn với du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Sau khi thưởng thức chương trình, khán giả có thể tiếp tục tham gia tour đêm Đền Hùng, dâng hương, bái kính các Vua Hùng trên núi thiêng Nghĩa Lĩnh. Hoạt động này góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm tại di tích, tạo thêm sức hút đối với du khách khi đến với Đất Tổ.

Thông qua “Hào khí Lạc Hồng,” Khu di tích lịch sử Đền Hùng hướng tới thử nghiệm mô hình biểu diễn thực cảnh ban đêm, đánh giá khả năng tổ chức, vận hành và sức hấp dẫn đối với công chúng. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu phát triển các sản phẩm văn hóa-du lịch mới, khai thác hiệu quả hơn giá trị di sản gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ./.

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