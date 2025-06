Thủ tướng: Biểu dương tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”

Sáng 4/6, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã phát huy tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng sau cao hơn tháng trước, tạo nên tảng, khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 115 văn bản quy phạm pháp luật, 2.574 văn bản chỉ đạo, điều hành; chủ trì, tổ chức 1.025 hội nghị, cuộc họp, làm việc; nhiều chính sách, giải pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ đầu năm đã phát huy hiệu quả.

Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng của năm 2025 tiếp tục chuyển biến tích cực, tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 3,21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt gần 58% dự toán, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 14%, xuất siêu ước đạt 4,67 tỷ USD.

Giải ngân vốn đầu tư công ước đến hết tháng 5 đạt 199,3 nghìn tỷ đồng, đạt 24,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 2,5% về tỷ lệ và 56 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 5 tháng tăng 8,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 9,7% so với cùng kỳ. Trong 5 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 9,2 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, với tổng vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đạt 18,4 tỷ USD, tăng 51,1%, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 8,9 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ…

Tại phiên họp, các đại biểu nêu bật những nỗ lực, cũng như những thách thức trong phát triển hạ tầng, nhất là các dự án quy mô lớn như hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, các cảng hàng không, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; công tác xây dựng pháp luật, với khối lượng khổng lồ để tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, với nhiều vụ án quy mô lớn được triệt phá; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều nội dung mới, khó, liên quan nhiều người, nhiều ngành…

Các thành viên Chính phủ cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng còn chịu sức ép lớn, nhất là về tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn; thị trường trong nước chưa phát triển hiệu quả, sức mua chậm; thị trường vàng, bất động sản còn khó khăn; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi các thành viên Chính phủ phát biểu ý kiến, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, 5 tháng của năm 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, công việc nhiều hơn, thời gian ít hơn, yêu cầu chất lượng cao hơn; song, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, với tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng sau cao hơn tháng trước, 5 tháng của năm 2025 cao hơn 5 tháng của năm 2024, trên tất cả các lĩnh vực.

Nêu 5 kết quả nổi bật, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công việc thường xuyên, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu 8% trở lên; tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, nhất là với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển; phục vụ Kỳ họp của Quốc hội; tổ chức tốt các ngày lễ lớn; chỉ đạo đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân; triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng.

Cùng với đó, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều công việc mới như: sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp; triển khai 4 nghị quyết của Bộ Chính trị là “bộ tứ trụ cột,” với nhiều điểm mới, đột phá; xử lý nhiều vấn đề dự án tồn đọng, với tổng số hơn 2.200 dự án, tổng số vốn khoảng 240 tỷ USD và hơn 200 nghìn ha đất; tổ chức tháng cao điểm tấn công vào hàng giả, hàng kém phẩm chất, buôn lậu, gian lận thương mại, nhằm đảm bảo sức khỏe của nhân dân và phát triển lành mạnh của nền kinh tế; xử lý các vấn đề nổi lên như vấn đề thuế quan với Hoa Kỳ.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, trong 5 tháng qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 115 nghị định, 176 nghị quyết, 1.137 quyết định, 15 chỉ thị, 73 công điện để điều hành, thực hiện có hiệu quả các vấn đề thường xuyên, đột xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nhiều vấn đề nội dung cấp bách, quan trọng khác.

Điểm lại kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã phát huy tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,” “việc càng khó, nỗ lực càng lớn, quyết tâm càng cao, hành động càng quyết liệt,” thực hiện theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tất cả vì dân, vì nước; góp phần tạo nên thành tích rất đáng ghi nhận, tự hào về phát triển kinh tế-xã hội trong 5 tháng của năm 2025, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, cũng như nguyên nhân, bài học của cả thành công và hạn chế, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhận định khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là bước vào mùa mưa bão, trong khi kinh tế toàn cầu dự báo rất khó khăn, tăng trưởng chậm lại, do đó phải theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình; phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị thật tốt các nội dung phục vụ chu đáo Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó với chính sách thuế của các nước, trong đó có chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, khai thác tốt thị trường trong nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, trong đó khẩn trương trình ban hành các nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực, quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả Đề án 06; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục tăng thu, tiết giảm chi; tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Lưu ý chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt trưng bày, triển lãm thành tựu phát triển đất nước sau 80 năm giành độc lập dân tộc và chuẩn bị khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, trong đó chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; tăng cường công tác thông tin, truyền thông; đặc biệt chú trọng truyền thông chính sách, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, tạo sức lan tỏa, đồng thuận xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ, ngành, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công việc rất nhiều, yêu cầu cao, thời gian có hạn; đề nghị các thành viên Chính phủ chủ động, năng động, sáng tạo, xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, triển khai kịp thời, hiệu quả, thông suốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng quý 2, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025./.

