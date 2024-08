Thủ tướng: Tiểu ban Kinh tế-Xã hội cần làm rõ điểm nghẽn trong phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 23/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Tiểu ban) chủ trì Phiên họp lần thứ 3 của Tiểu ban để rà soát các công việc, kết quả hoạt động của Tiểu ban; góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026 -2030, trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Hội nghị Trung ương lần thứ 10, khóa XIII.

Dự cuộc họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban cho biết sau Phiên họp thứ hai, Tiểu ban đã chủ động, tích cực, nỗ lực triển khai và hoàn thành nhiều nội dung công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong số đó, đã trình Hội nghị Trung ương 9 thông qua Đề cương chi tiết của Báo cáo kinh tế-xã hội; xây dựng Dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội; nghiên cứu, đối chiếu, cập nhật nội dung của Dự thảo Báo cáo Chính trị theo nguyên tắc Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, Báo cáo kinh tế-xã hội là báo cáo chuyên đề.

Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-Xã hội thường xuyên trao đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất, cập nhật giữa hai báo cáo. Tiểu Ban đã tổ chức các đoàn khảo sát, làm việc ở các vùng: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

Cùng với nghiên cứu các báo cáo, đề xuất, kiến nghị có giá trị từ thực tiễn của các địa phương ở các Vùng và các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu một số bộ, ngành về các lĩnh vực quan trọng, then chốt, Tổ Biên tập cập nhật xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026 -2030.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Phiên họp này, các thành viên Tiểu ban tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026 -2030.

Trong số đó, phân tích đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực, cập nhật các diễn biến mới, bất thường của tình hình thế giới ảnh hưởng đến nước ta, đặc biệt là đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược, xung đột…

Trong khi đó, nước ta cũng có những khó khăn, thách thức nội tại và phải xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài.

Các thành viên Tiểu ban Kinh tế-xã hội Đại hội XIV của Đảng tham dự phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó là đánh giá quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, các quyết sách nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, phòng phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, đối ngoại và hội nhập quốc tế; nhất là kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược; xây dựng quy hoạch; phát triển các vùng kinh tế-xã hội.

Thủ tướng chỉ rõ, phải nêu được kết quả các mục tiêu tổng quát, so sánh với với khu vực và quốc tế; khẳng định nhận định của Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế như ngày nay”. Qua đó cho thấy, Việt Nam đã đi theo, tiến cùng và vượt lên trong nhóm những nước đang phát triển, tham gia cùng các nước có trình độ phát triển trong một số lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Tiểu ban phân tích, nêu rõ hạn chế, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội; nguyên nhân chủ quan, khách quan của cả kết quả và hạn chế, bài học kinh nghiệm.

Cùng với đó, các thành viên Tiểu ban đề xuất bổ sung quan điểm, mục tiêu chủ yếu, nội hàm mới phù hợp với bối cảnh, tình hình, nhất là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu cơ bản, có tính chất chiến lược, phấn đấu đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

