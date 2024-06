Thua đậm 0-5 trước Công an Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục phải đua trụ hạng

Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) nhận thất bại 0-5 trước Công an Hà Nội ở vòng 25 V-League 2023-2024. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 25/6, Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội khách LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu thuộc vòng 25 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023-2024.

Nhập cuộc với quyết tâm giành điểm để tạo cách biệt an toàn trong cuộc đua tránh suất play-off trụ hạng, tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai đã nhận bất lợi từ sớm khi trọng tài người Malaysia rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Gabriel Dias ngay ở phút thứ 5, sau khi ngoại binh Brazil có hành vi kéo áo ngăn cản tiền đạo Jeferson Elias bên phía Công an Hà Nội đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thiệt quân từ sớm, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành buộc phải đưa hậu vệ Trần Quang Thịnh vào sân thay tiền vệ Nguyễn Đức Việt nhằm gia cố cho hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, thế trận "10 đấu 11" khiến Đội bóng phố Núi liên tục phải chịu sức ép đến từ những pha tấn công của chủ nhà Công an Hà Nội. Lần lượt Geovane và Hồ Tấn Tài có những pha dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ môn Bùi Tiến Dũng bên phía đội khách phải vất vả cản phá.

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tài năng của Bùi Tiến Dũng chỉ giúp hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai đứng vững đến phút thứ 40, trước khi phải nhận bàn thua sau pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Jeferson Elias từ đường căng ngang của hậu vệ Vũ Văn Thanh. Hiệp một của trận đấu khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Công an Hà Nội.

Thi đấu nỗ lực nhưng thủ thành Bùi Tiến Dũng không thể giúp đội khách Hoàng Anh Gia Lai tránh khỏi thất bại trước Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngay đầu hiệp hai, Công An Hà Nội có bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha lập công của tiền vệ Phan Văn Đức. Sau bàn thua thứ hai, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lần lượt đưa vào sân Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Kiên Quyết, A Hoàng và Nguyễn Thanh Nhân với hy vọng tìm bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên, khi những sự thay đổi người chưa phát huy tác dụng, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở phút thứ 64. Vũ Văn Thanh một lần nữa cho thấy mối liên kết tốt với Jeferson khi có pha tạt bóng thuận lợi để tiền đạo Brazil thực hiện pha đánh đầu đưa bóng đập đất làm tung lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Dẫn trước ba bàn, chủ nhà Công an Hà Nội thi đấu "đủng đỉnh" với lợi thế hơn người và ghi thêm hai bàn thắng, lần lượt do công của Geovane (phút thứ 81) và Vũ Văn Thanh (phút thứ 90+2) để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-0 trước đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

"Hủy diệt" đội khách với cách biệt 5 bàn, Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 37 điểm, kém 1 điểm so với đội xếp trên là Thể Công-Viettel. Trong khi đó, thất bại đậm trên sân Hàng Đẫy khiến Hoàng Anh Gia Lai vẫn phải tiếp tục cuộc đua tránh suất play-off trụ hạng đến vòng đấu cuối cùng, khi Đội bóng phố Núi đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, hơn 2 điểm so với đội xếp áp chót là Sông Lam Nghệ An (27 điểm)./.