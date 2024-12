Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ cung cấp các chương trình hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam nâng cấp trang thiết bị, công nghệ an ninh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Pavan Kapoor. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 5/12, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Pavan Kapoor.

Chào mừng ngài Pavan Kapoor và Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ sang làm việc tại Việt Nam, tham dự Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 3, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang ngày càng phát triển tích cực với nền tảng quan hệ vững chắc và tin cậy chính trị cao.

Trong bối cảnh đó, hợp tác trên lĩnh vực an ninh đóng vai trò là một trụ cột quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao; chia sẻ thông tin chiến lược về các vấn đề cùng quan tâm, tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp đào tạo nâng cao năng lực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng về những kết quả tích cực hai bên đạt được sau Đối thoại an ninh Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 3; khẳng định Đối thoại là cơ hội tốt để hai bên cụ thể hóa nội dung hợp tác nhằm phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai cơ quan nói riêng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm chuyển tải thông điệp của lãnh đạo hai nước, cụ thể hóa đường lối, chính sách trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ thông tin, tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm thông qua các diễn đàn đa phương và các cơ chế song phương, mở rộng hợp tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế...

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân của nhau khi sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại mỗi nước; đảm bảo an toàn các chuyến thăm cấp cao; đàm phán và tiến tới ký kết các văn bản hợp tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người...

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ Việt Nam mong muốn Ấn Độ đóng vai trò tích cực hơn nữa tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua các cơ chế đa phương cũng như các chính sách “Hành động hướng Đông," "Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương."

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật thông qua các chương trình học bổng dài hạn và ngắn hạn, cung cấp các chương trình hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam nâng cấp trang thiết bị, công nghệ an ninh, đáp ứng hơn nữa yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Pavan Kapoor khẳng định thông qua việc duy trì cơ chế Đối thoại an ninh, hai bên đã và đang tiếp tục hợp tác có hiệu quả trong phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước cũng như chung tay giải quyết các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Thời gian tới, Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh với Bộ Công an Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2024-2028, tạo nền tảng quan trọng để hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác./.

Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 3 Đối thoại góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ, cũng như làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.