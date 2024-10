Thúc đẩy hợp tác giữa Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam với đối tác Nhật Bản

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội thể thao CAND với Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Ngày 7/10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội thể thao Công an nhân dân với Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an dẫn đầu từ ngày 6-14/10.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại buổi lễ ký kết, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ Việt-Nhật đã có những bước phát triển tốt đẹp toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân...

Việc hai đơn vị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao sẽ góp phần đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Theo biên bản ký kết, trong thời gian sắp tới, hai bên sẽ xây dựng chương trình hợp tác trong lĩnh vực thể thao như trao đổi đoàn, hỗ trợ các thủ tục hành chính cần thiết đối với các đoàn, chuyên gia của hai bên trong thời gian tham gia hoạt động do bên kia tổ chức.

FAVIJA sẽ hỗ trợ Hiệp hội thể thao Công an nhân dân trong việc kết nối hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhật Bản nhằm thúc đẩy giao lưu, thiết lập chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu, biểu diễn tại Nhật Bản và Việt Nam cũng như huy động các nguồn lực để phát triển ngành thể thao Công an nhân dân Việt Nam.

Qua đó giúp nâng cao trình độ và kinh nghiệm thi đấu của các vận động viên thể thao Công an nhân dân, nhất là phát triển các bộ môn là thế mạnh của Nhật Bản như karatedo, jujitsu, điền kinh và bóng bàn.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, tập huấn về thể lực, dinh dưỡng, y tế thể thao, trao đổi các trang thiết bị thể thao giữa các bên nhằm phục vụ tốt trong công tác huấn luyện và thi đấu.

Đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu thể thao phong trào hàng năm của các đơn vị thể thao thuộc Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn Hiệp hội thể thao Công an nhân dân cũng sẽ làm việc với Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản về hợp tác giao lưu trong lĩnh vực thể thao, thăm và ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Khoa thể thao sức khỏe/Đại học Jintendo cũng như thăm và làm việc ở một số sở văn hóa địa phương, trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao của Nhật Bản./.

