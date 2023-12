Thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Long An với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 của tỉnh Long An về tổng số dự án, với 208 dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký đầu tư, với gần 1 tỷ USD…

Quang cảnh "Tọa đàm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Long An với các doanh nghiệp địa phương và Hàn Quốc." (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Chiều 3/12, tại Long An, tỉnh Long An tổ chức “Tọa đàm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Long An với các doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc.”

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ngài Lee Myung Bak, Cựu Tổng thốngHàn Quốc; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và doanh nghiệp của Long An và Hàn Quốc tham dự.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, tỉnh có vị trí địa chiến lược quan trọng, kết nối Đông-Tây giữa miền Tây Nam bộ và miền Đông Nam bộ. Tỉnh có quỹ đất công nghiệp dồi dào, lực lượng lao động trẻ cần cù, đội ngũ lãnh đạo năng động cùng định hướng phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh Long An kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc tập trung đầu tư các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo như sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, chế biến nông sản, năng lượng sạch, công nghiệp dược và thiết bị y tế, công nghệ sinh học.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư Hàn Quốc thành lập Trung tâm đào tạo lao động kỹ thuật cao nhằm đáp ứng yêu cầu về lao động và phục vụ phát triển các ngành công nghiệp.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước và tình bạn đặc biệt của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, tỉnh Long An đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị và ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương về phát triển kinh tế-xã hội với 3 địa phương của Hàn Quốc là tỉnh Chung-cheong-nam, tỉnh Jeo-lla-buk và thành phố Yang-San thuộc tỉnh Gyeong-sang-nam.

Đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 của tỉnh Long An về tổng số dự án, với 208 dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký đầu tư, với gần 1 tỷ USD… Con số này đã góp phần đưa Long An lọt Top 10 các tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu hút vốn FDI và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân trên địa bản tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cùng khẳng định qua 3 thập kỷ, mối quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã không ngừng phát triển, trở thành những người bạn thân thiết và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước được xác lập dựa trên nền tảng tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, bổ trợ về kinh tế, hiểu biết lẫn nhau sâu sắc. Hai nước cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung, thực chất và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Baki tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Long An và các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ bền chặt, hiệu quả hơn nữa, tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước đó, Đoàn công tác Hàn Quốc do Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tại Khu công nghiệp Nam TânTập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An./.