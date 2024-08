Tiền Giang: Xét xử 111 bị cáo trong vụ án 'cưỡng đoạt tài sản'

Các bị cáo tại phiên tòa. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 6/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án “cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt với 111 bị cáo ở 60 tỉnh, thành phố.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, bị cáo Hồ Quốc Hùng (37 tuổi) và Trần Văn Châu (44 tuổi) cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (số 7, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa án với 7 tổ chức tín dụng gồm SHB, VID, TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan.

Thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, hai bị cáo Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng đã chỉ đạo 20 trưởng nhóm cùng 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của trên 172.600 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 14/2/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Thành phố Hồ chí Minh đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sỹ khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc, cơ quan chức năng đã triệu tập 133 người có liên quan, đồng thời phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ thuê.

Qua các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân... có liên quan đến bị hại ở nhiều địa phương.

Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/8/2024./.

