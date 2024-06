Tiếp sức mùa thi: Sát cánh cùng thí sinh vượt vũ môn

Thí sinh trong phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Sáng 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, với môn thi Ngữ văn.

Nhiều hoạt động tình nguyện tiếp sức cho các thí sinh đã diễn ra tại các điểm thi, góp phần bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh.

Phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh

Sáng 27/6, hơn 90.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ 6 giờ, nhiều học sinh, phụ huynh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị cho môn thi Ngữ văn. Tại khu vực cổng trước điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, giao thông có phần đông đúc do nhiều phương tiện phụ huynh đưa con đi thi. Tuy nhiên, lực lượng công an, tình nguyện đã có mặt để phân luồng và đảm bảo an ninh.

Em Tú Anh cho biết tối qua em đã tranh thủ ngủ sớm để sáng nay đi thi. Tú Anh dùng tổ hợp môn Toán-Lý-Hóa xét tuyển vào Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, nên môn văn chỉ cần trên trung bình.

Còn Minh Quang chia sẻ: “Em cảm thấy hồi hộp và lo lắng vì môn văn không phải thế mạnh của mình. Em nghĩ đề sẽ ra vào phần thơ.”

Cũng trong sáng 27/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã đi kiểm tra công tác trông thi tại hai điểm thi gồm Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ và Trường Trung học Cơ sở Bến Vân Đồn, quận 4.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố lưu ý các điểm thi cần bố trí nước uống cho thí sinh ở khu vực ngoài các phòng thi gồm bình nước và các ly giấy sạch.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 90.062 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 5.785 thí sinh tự do. Do là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên lượng thí sinh tự do dự tăng khá nhiều so với các năm trước.

Thành phố có 13.076 thí sinh được miễn thi bài Ngoại ngữ và 87 thí sinh được miễn tất cả bài thi trong xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Kỳ thi năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 162 điểm thi, trong đó 87 điểm thi có thí sinh tự do. Các điểm thi được bố trí trải khắp các quận, huyện và được phân bổ dựa trên số thí sinh tại các địa bàn. Thành phố huy động 11.796 cán bộ coi thi, gần 3.300 cán bộ, nhân viên làm công tác thi, phục vụ điểm thi.

Đồng hành cùng các sỹ tử trong mùa thi năm nay, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” với hơn 3.000 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh tại các điểm thi; hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng yếu.

Nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị triển khai học bổng Tiếp sức mùa thi. Dự kiến có 35 suất học bổng được trao cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các thí sinh nghe phổ biến nội quy thi. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Đưa đón thí sinh bị gãy chân đến điểm thi

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thí sinh Nguyễn Văn Huân, thường trú xã Hương Liên, là học sinh của trường này, bị gãy chân trong một sự cố trước đó, các tình nguyện viên tại điểm thi đã kịp thời hỗ trợ, đưa đón, giúp thí sinh Nguyễn Văn Huân đến phòng thi đảm bảo an toàn.

Anh Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết với phương châm “Một đội hình-Nhiều nhiệm vụ,” các đội thanh niên tình nguyện đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ thí sinh, người nhà và các hội đồng thi như bố trí các điểm giữ đồ, giữ xe miễn phí; sắp xếp phương tiện, hỗ trợ thí sinh di chuyển, phân luồng giao thông; phát nước uống miễn phí; bố trí các chuyến xe ôm miễn phí đưa, đón thí sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các trường hợp quên mang giấy tờ, muộn giờ…

Tại 35 điểm thi, 35 đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi của tỉnh, với gần 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia, đã có mặt từ rất sớm để đồng hành, hỗ trợ các thí sinh bước vào Kỳ thi bình tĩnh, tự tin.

Trong sáng 27/6, Thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác đến thăm, tặng quà động viên các đội hình tình nguyện tại các điểm thi; chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và hoàn thành xuất sắc Kỳ thi.

Đa dạng các hình thức tiếp sức mùa thi

Sáng 27/6, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh, góp phần bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao.

Ngay từ sáng sớm, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng đông đảo tình nguyện viên đã có mặt tại các điểm thi. Theo Phó Bí thư Phụ trách Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Đăng, chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm nay, tỉnh triển khai đội hình "Tình nguyện số-Tiếp sức mùa thi" với các nhiệm vụ: trực tổng đài tiếp sức mùa thi, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ qua website, fanpage chính thức của chiến dịch, trang fanpage Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; giải đáp thắc mắc liên quan đến thông tin về Kỳ thi cho thí sinh; tiếp nhận, tổng hợp thông tin các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trên địa bàn tỉnh...

Kiểm tra niêm phong đề thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Đặc biệt, thanh niên Bắc Ninh triển khai các hoạt động đồng hành cùng học sinh, liên hệ với những bạn đã được điểm cao trong các kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông chia sẻ “bí kíp” ôn thi đạt điểm cao; giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín và đăng tải các video ôn tập, luyện thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trên các kênh truyền hình, trang thông tin điện tử, website, fanpage của Đoàn, Hội; vận động thí sinh tham gia thi thử, đánh giá năng lực trước Kỳ thi thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến...

Cùng với đó, ngay từ sớm, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Trong những ngày diễn ra Kỳ thi, để kịp thời hỗ trợ các thí sinh, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2024 với 22 đội hình, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia.

Với phương châm “Hãy tự tin-Chúng tôi đi cùng bạn,” các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia tư vấn, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, làm thủ tục dự thi; cấp phát nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh; tổ chức các điểm trông đồ miễn phí cho thí sinh, phối hợp hướng dẫn phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông…

Em Đoàn Công Đức, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên em tham gia tiếp sức mùa thi. Em mong muốn đóng góp sức nhỏ của mình, góp phần động viên, giúp đỡ các thí sinh bước vào Kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Năm nay, em chủ động tìm hiểu những điểm mới của Kỳ thi và những điều cần lưu ý để nhắc nhở, hướng dẫn các thí sinh. Ngoài ra, em cùng các bạn trong đội tình nguyện chuẩn bị những dụng cụ như bút, thước, nước, bánh, cổ vũ tinh thần tạo không khí thoải mái, giúp các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài đạt kết quả cao."

Đợt cao điểm tiếp sức mùa thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 diễn ra từ 27-28/6, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị 400 thùng nước, gần 200 thùng sữa cùng áo, mũ, dụng cụ học tập tại các điểm thi để hỗ trợ cho các thí sinh...

Sau Kỳ thi, tuổi trẻ Bắc Ninh tiếp tục tuyên truyền gương thí sinh tiêu biểu, các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, thí sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi…

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, tỉnh Bắc Ninh có 27 điểm thi gồm 750 phòng thi chính thức, 8 điểm thi dự phòng, với gần 17.700 thí sinh./.

