Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và thành phố Đồng Xoài tuyên dương 10 công dân tiêu biểu thành phố. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tại lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập thành phố Đồng Xoài (1/12/2018-1/12/2023), Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống “Đồng Xoài rực lửa chiến công,” cùng đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đồng Xoài ngày càng giàu mạnh, văn minh và hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn, với phương châm “hiện đại, sinh thái, thông minh.”

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đánh giá cao những thành tựu mà Đồng Xoài đạt được trong 5 năm qua. Đây là những kết quả đáng tự hào, là thành quả chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn thành phố, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên trì, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố phát triển.

Đặc biệt, thành phố Đồng Xoài đã chọn nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên thực hiện, trong quá trình phát triển luôn có chiến lược, mục tiêu, định hướng rõ ràng để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Mục tiêu đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là "điểm đến hấp dẫn" của Vùng Đông Nam Bộ; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9%.

Bằng nhiều biện pháp dân vận phù hợp, Đồng Xoài đã làm tốt việc huy động nguồn lực xã hội, phát huy sức dân để xây dựng, phát triển thành phố.

Ngày 16/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH 14 thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Thành phố chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2018 với diện tích tự nhiên 167,32km2, số dân 150.052 người, 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 6 phường và 2 xã. Đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Xoài.

Sau 5 năm thành lập và phát triển, vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong cách nghĩ, cách làm và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tốc độ đô thị hóa khá nhanh, diện mạo đô thị trẻ đang trên đà phát triển.

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân hằng năm đạt trên 15,02%.

Năm 2023, ước tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn thành phố tăng 34% so với năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Bắt đầu từ năm 2022, thành phố Đồng Xoài tự chủ cân đối thu, chi ngân sách. Các trung tâm thương mại, ngân hàng, hệ thống siêu thị, khách sạn, nhà hàng phát triển mạnh, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế phát triển.

Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 115 triệu đồng, tăng 55% so với năm 2018.

Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị được chú trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi xã hội.

Hạ tầng giao thông đô thị phát triển, nhiều tuyến đường mới được đầu tư xây dựng (từ năm 2018 đến nay nâng cấp và làm mới 69 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 180,765km), mở rộng không gian đô thị, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn do không giải phóng được mặt bằng, tạo sự thông thoáng, kết nối các tuyến đường trục chính, khu dân cư, khu đô thị, trung tâm hành chính...

Công tác quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được chú trọng, làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng, giảm chi phí bồi thường, tăng chi cho đầu tư phát triển nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ bản của đô thị.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện.

Năm 2022, thành phố Đồng Xoài được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trao giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam” ở lĩnh vực “Thành phố điều hành, quản lý thông minh.”

Công tác quốc phòng-an ninh được đảm bảo và giữ vững ổn định. Đảng bộ Đồng Xoài đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thường xuyên củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những năm tới, thành phố tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện Đề án phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tập trung quy hoạch, tổ chức không gian kinh tế và đô thị hợp lý; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là những công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Thành phố cũng đẩy mạnh các giải pháp nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội...

Dịp này, thành phố Đồng Xoài tuyên dương 10 công dân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng, kiến tạo thành phố trong 5 năm qua./.