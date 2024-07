Dàn Hoa hậu, Á hậu Mrs Earth Vietnam tích cực thiện nguyện sau khi đăng quang

Dàn người đẹp tới thăm Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Mỹ, nơi yên nghỉ của hàng trăm người con anh hùng của quê hương Sơn Tây. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), tuổi trẻ Công an Thủ đô phối hợp với Đoàn thanh niên Thị xã Sơn Tây và Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Á hậu Minh Huệ, Á hậu Nguyễn Hồng Lanh, Á hậu Minh Thưa, Á hậu Nguyễn Hồi, Á hậu Lê Mai cùng các đơn vị đồng hành đã chung tay tổ chức chương trình ý nghĩa mang tên “Tri ân tháng 7 - Chung tay bảo vệ môi trường,” tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Chủ tịch Hoa hậu Đa văn hóa Thế giới - Miss Multicultural World, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ: “Sự kiện tổ chức nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi và Hoa hậu Vũ Thị Hoa, cùng các Á hậu cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024 rất hạnh phúc và vinh dự khi được tham gia sự kiện này”.

Hoa hậu Vũ Thị Hoa - Mrs Earth VietNam 2024 là những đại sứ bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào các hoạt động chung sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Sơn Tây, Hà Nội. Và tôi vô cùng vinh dự, tự hào mình là người con của ‘vùng đất hai Vua’ Sơn Tây. Sơn Tây được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới, thị xã Sơn Tây có hàng nghìn liệt sỹ đã hy sinh.”

Các nàng hậu đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tôi thấy tự hào khi được đồng hành cùng các chiến sỹ công an Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa ngay tại mảnh đất quê hương của mình”, Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2024 chia sẻ.

Ngay khi vừa đến Sơn Tây, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Á hậu Hồng Lanh… đã tới thăm Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Mỹ, nơi yên nghỉ của hàng trăm người con anh hùng của quê hương Sơn Tây đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các chiến sỹ công an cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh, top 5 Mrs Earth Vietnam đã dâng hương, hoa để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến trọn tuổi thanh xuân, chiến đấu và ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đặc biệt, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Á hậu Hồng Lanh, Á hậu Nguyễn Thưa, Á hậu Nguyễn Hồi, Á hậu Lê Mai đã cùng nhau làm sạch khu tưởng niệm.

Bên cạnh đó, các nàng hậu còn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương. Đặc biệt, trước khi chương trình giao lưu, trao tặng quà diễn ra, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dàn người đẹp tặng quà cho các mẹ anh hùng liệt sỹ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thượng úy Lê Văn Ba - Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hà Nội, đại diện cho ban tổ chức phát biểu, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ ngày hôm nay tới công ơn to lớn của biết bao chiến sỹ Cách mạng, những bậc cha anh đi trước; đồng thời thể hiện tinh thần quyết tâm của thế hệ trẻ ngày hôm nay nguyện tiếp nối, giữ vững an ninh trật tự, độc lập, chủ quyền dân tộc.

Người đẹp họ Phan tâm sự: “Trong suốt gần 3 năm qua, tôi đã có hàng trăm chuyến đi thiện nguyện khắp mọi miền tổ quốc. Mỗi chuyến đi, đều mang đến cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời khó quên. Ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình có thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến, thiện nguyện nhiều hơn. Bởi, tôi đã có những người bạn đồng hành mới đó là Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Á hậu Hồng Lanh, Á hậu Nguyễn Thưa, Á hậu Nguyễn Hồi, Á hậu Lê Mai.”

