Tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền nan ở Quảng Ninh

Thi thể của 1 trong 4 nạn nhân mất tích do lật thuyền tại Quảng Ninh được tìm thấy. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), đến khoảng 12 giờ 40 phút các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền làm 4 nữ ngư dân mất tích sáng 25/4.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 1983, trú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để người thân nhận diện và lo hậu sự.

Ba nạn nhân chưa được tìm thấy là Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Nghĩa (sinh năm 1979) cùng trú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên; bà Dương Thị Cường (sinh năm 1966) trú tại thôn Cẩm Liên xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.

Trước đó vào hồi 5 giờ 10 phút ngày 25/4/2024 trên luồng sông Chanh đoạn thuộc địa giới hành chính do Ủy ban Nhân dân phường Hà An và phường Phong Hải (thị xã Quảng Yên) quản lý xảy ra vụ tai nạn làm đắm thuyền nan.

Trên thuyền có chị Nguyễn Thị Tuyên (sinh năm 1979, là chủ phương tiện) trú tại Khu 12 phường Hà An, thị xã Quảng Yên và 5 ngư dân. Trong quá trình thuyền di chuyển từ bến đò Phong Hải đến bến đò Hà An qua sông Chanh đến địa phận thuộc Khu 12 phường Hà An để lên tàu đi làm thì gặp dông lốc và bị lật.

Riêng chủ phương tiện Nguyễn Thị Tuyên cùng chị Nguyễn Thị Nhịp (sinh năm 1980, trú tại thôn Nam 2, xã Liên Vị) may mắn bơi được vào bờ và được cứu hộ an toàn.

Công tác tìm kiếm người mất tích gặp khó khăn do mực nước lên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên và các lực lượng hữu quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Khúc Thành Dư, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thông tin hiện nước đang lên, dòng chạy cuộn xoắn hơn, cộng với việc các phương tiện di chuyển sẽ tác động lớn đến hiện trường tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã xác định dòng chảy, dự báo tình hình thực tế để có phương án hiệu quả nhất. Tại hiện trường, phương án mò lặn, rà câu, kéo chã đã được triển khai để tìm kiếm ở dưới lòng sông và hai bên bờ, canh chừng ở hạ lưu, sẵn sàng trục vớt các nạn nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường cho biết địa phương nỗ huy động tối đa lực lượng, phương tiện và sự chỉ huy, chỉ đạo tại chỗ tập trung cho việc tìm kiếm, trục vớt phương tiện gặp nạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân theo quy định của chính quyền và cơ quan chức năng về mặc áo phao, theo dõi biến động thời tiết khi lưu thông trên biển.

Quảng Ninh: Lật thuyền nan trên sông Chanh khiến 4 người mất tích Chiếc thuyền nan do chị Nguyễn Thị Tuyên làm chủ phương tiện và 5 phụ nữ đi làm thủy sản đã bị lật do dông lốc; chị Tuyên cùng chị Nhịp may mắn bơi được vào bờ, 4 người còn lại mất tích.

Hiện, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà An, Thủy đoàn 1-Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cùng nhân dân huy động trên 250 người và 13 tàu xuồng tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước mắt, lãnh đạo thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn theo sát, động viên, chăm lo chu đáo cho gia đình người bị nạn. Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ gia đình nạn nhân mất tích 20 triệu đồng/người./.