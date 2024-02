Thừa Thiên-Huế: Huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích do lật thuyền

Ngày 9/2, Thiếu tá Hồ Trịnh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đơn vị đang nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tìm kiếm một ngư dân mất tích do thuyền đánh cá bị lật tại cửa sông Bù Lu, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 8/2, thuyền đánh cá (thuyền vỏ gỗ, công suất 18CV, không có số hiệu) do ông Trần L. (sinh năm 1966) làm chủ thuyền; trên thuyền còn có ông Đỗ X. (sinh năm 1954) cùng trú tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Sau khi đánh cá trở về đến cửa sông Bù Lu, cách bờ khoảng 100m, do gặp sóng to, thuyền bất ngờ bị lật. Thời điểm đó, ông L. cố gắng bơi được vào bờ, riêng ông X. bị sóng cuốn mất tích.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Trần L. khẩn trương điện báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây và chính quyền địa phương để hỗ trợ, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo Thiếu tá Hồ Trịnh Hùng, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tuần tra, tìm kiếm dọc bờ biển và khu vực cửa sông Bù Lu. Tuy nhiên do trời tối, thời tiết sóng to tại cửa sông nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Chính quyền địa phương đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình ngư dân gặp nạn./.

