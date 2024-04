Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ lật thuyền ở tỉnh Lai Châu

Thuyền viên Hoàng Minh Nhơn nguy kịch do bị đa chấn thương, suy hô hấp, kiệt sức do bị lật thuyền thúng rơi xuống biển đã được lực lượng cứu hộ đưa về bờ ở Đà Nẵng an toàn.