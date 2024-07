Nghệ An: Kịp thời giải quyết vướng mắc trong thi công đường dây 500 kV mạch 3

Trưa 27/7, ngay khi nhận được thông tin liên quan đến việc chậm trả tiền giữa các nhà thầu, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đứng thứ 3 từ phải sang) làm việc với các bên liên quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 27/7, ngay khi nhận được thông tin liên quan đến việc chậm trả tiền giữa các nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng xây lắp: Xây dựng phần móng trụ từ VT17-VT29 thuộc gói thầu số 9 và gói xây lắp đường dây từ VT17 đến VT30 của Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo xử lý.

Tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trực tiếp nghe báo cáo từ đại diện các nhà thầu, tổ đội thi công; Ban Quản lý các công trình điện Miền Trung; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 2 địa phương về các nội dung liên quan dẫn đến sự việc trên.

Làm việc với các bên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nêu rõ quan điểm đây là dự án trọng điểm về an ninh năng lượng quốc gia, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, chỉ đạo, đến nay dự án đang gấp rút để về đích theo kế hoạch.

Việc phát sinh mâu thuẫn giữa các nhà thầu và xuất hiện những hành vi như trên sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của các công nhân thi công trên công trường, gây nguy cơ mất an ninh trật tự, có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Trước vụ việc trên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các bên liên quan nỗ lực giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề vướng mắc để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời đề nghị các nhà thầu, Ban Quản lý Dự án thường xuyên phối hợp, thông tin đến cấp ủy, chính quyền các cấp để xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Ông Thái Thanh Quý yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tối đa các nhà thầu trong việc thi công công trình; đảm bảo an ninh, trật tự mọi mặt, nhất là nắm chắc thông tin, vướng mắc, những phát sinh, biểu hiện, nguy cơ ảnh hưởng đến việc triển khai dự án để kịp thời giải quyết.

Lực lượng Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình thi công dự án thuộc địa bàn quản lý, nhất là việc phòng chống trộm cắp tài sản, hành vi kích động, gây cản trở thi công.

Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp đến hiện trường để giải quyết các vấn đề phát sinh, các nhà thầu và các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận, thống nhất giải quyết ngay các nội dung vướng mắc, cam kết không làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện Dự án, đồng thời thu băngrôn.

Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài 99,83 km với 202 vị trí móng cột, trong đó dự án Quảng Trạch-Quỳnh Lưu dài 82,33 km với 168 vị trí móng cột và dự án Quỳnh Lưu-Thanh Hóa dài 17,5 km với 34 vị trí móng cột.

Tỉnh Nghệ An đã bàn giao 202/202 móng cột và toàn bộ phần hành lang tuyến (203/203 khoảng cột, 88/88 khoảng néo) cho Chủ đầu tư để triển khai thi công đảm bảo theo kế hoạch./.

