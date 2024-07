Cơ quan TTXVN phía Nam phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ cho người nghèo Bến Tre

Khám bệnh cho người dân tại Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 27/7, tại xã biển Bảo Thạnh (huyện Ba Tri, Bến Tre), Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với các nhóm y, bác sỹ Phòng khám Đông Á (Công ty Cổ phần Y dược Minh An); Bệnh viện An Bình; Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình "Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình nghèo, cận nghèo tại xã Bảo Thạnh năm 2024."

Tại chương trình, 350 người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi neo đơn ở xã Bảo Thạnh đã được khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, chuẩn đoán hình ảnh (chụp X quang, đo điện tim) về các bệnh xương khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu đường…

Ban Tổ chức phát thuốc miễn phí (500.000 đồng/phần); tặng quà nhu yếu phẩm (mì gói, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, sữa...) cho 350 hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Chương trình còn tặng quà cho 9 người bị khuyết tật nặng, 30 gia đình chính sách khó khăn (gồm tiền mặt và quà trị giá 1,5 triệu đồng/phần); tặng học bổng cho 50 học sinh nghèo vượt khó học giỏi (1 triệu đồng/phần).

Ngoài ra, Ban Tổ chức bàn giao thiết bị dạy học (máy chiếu) cho Trường Trung học cơ sở Bảo Thạnh; tặng máy tạo oxy cho Trung tâm Y tế Huyện Ba Tri và Trạm y tế xã Bảo Thạnh; trao máy đo đường huyết cho Trạm y tế xã Bảo Thạnh và người dân.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 600 triệu đồng, do nhóm các y, bác sỹ Phòng khám Đông Á (Công ty Cổ phần Y dược Minh An); Bệnh viện An Bình và các nhà tài trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre đóng góp.

Cùng ngày, Ban Tổ chức chương trình cũng tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Đinh Thị Triệu, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri với tổng trị giá 98 triệu đồng, trong đó Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam vận động tài trợ 50 triệu đồng, tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống./.

