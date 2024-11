Tín hiệu khả quan, xuất khẩu tới các thị trường lớn đều tăng trưởng tích cực

Trong 10 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính của Việt Nam đều đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhiều thị trường tăng tới con số, như: Mỹ và EU.

Doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, tận dụng cơ hội thị trường. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tín hiệu tích cực từ các thị trường chính đã giúp đơn hàng của các doanh nghiệp trong nước đạt kết quả cao. Chính vì vậy, hoạt động xuất khẩu trong 10 tháng năm 2024 tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế.

Doanh nghiệp nội “bứt tốc”

Theo đại diện Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2024 sơ bộ đạt 35,59 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thu về khoảng 335,59 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nhấn là khu vực kinh tế trong nước sau 10 tháng thu về 93,97 tỷ USD, tăng 20,7%, chiếm 28,0% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 241,62 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 72,0%. Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước cao hơn nhiều so với tăng trưởng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Hóa giải những thách thức, giúp doanh nghiệp rộng cửa vào thị trường 'khó tính' Để gia tăng giá trị, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, thị trường đòi hỏi ngành công nghiệp chế biến-chế tạo Việt Nam tính chuyên nghiệp ngày càng cao trong từng quy trình sản xuất.

Thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính đều đạt mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Đơn cử, xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy sản sơ bộ 10 tháng đạt 32,2 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 9,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, sơ bộ đạt 284,4 tỷ USD, chiếm 84,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhiều mặt hàng chủ lực đạt mức tăng trưởng cao ở mức hai con số như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 58,7 tỷ USD, tăng 26,1%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 46,5 tỷ USD, tăng 4,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 43 tỷ USD, tăng 21,5%; hàng dệt may đạt 30,6 tỷ USD, tăng 10,5%; giày dép các loại đạt 18,6 tỷ USD, tăng 12,9%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 13,2 tỷ USD, tăng 21,2%; sắt thép tăng 15,1%, đạt gần 8 tỷ USD, tăng 14,7%...

Công ty Tôn Thăng Long đẩy mạnh sản xuất, phục vụ các đơn hàng xuất khẩu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Da giày-Túi xách Việt Nam (lefaso) cho biết các thị trường chủ lực vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, dự báo xuất khẩu toàn ngành trong năm 2024 đạt từ 26-27 tỷ USD.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tới hầu hết các thị trường, đối tác thương mại lớn của nước ta đều có sự phục hồi tích cực và đạt mức tăng trưởng cao, trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ ước đạt 98,4 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 15,8%); tiếp đến là thị trường Trung Quốc ước đạt 50,8 tỷ USD, tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm trước; thị trường EU ước đạt 42,3 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 8,9%); Hàn Quốc ước đạt 21 tỷ USD, tăng 6,9% (cùng kỳ năm 2023 giảm 3,6%); Nhật Bản ước đạt 20,1 tỷ USD, tăng 4,6% (cùng kỳ năm 2023 giảm 3%).

Dồn lực trong chặng đường về đích

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2024 sơ bộ đạt 33,6 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 312,28 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, cùng với sự phục hồi của sản xuất và xuất khẩu trong 10 tháng năm 2024 nên cơ cấu hàng hóa nhập khẩu cũng có sự chuyển biến khi chiếm 89% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là nhóm hàng cần nhập khẩu (trong đó bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước), với kim ngạch sơ bộ đạt 312,28 tỷ USD, tăng tới 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong 10 tháng vừa qua, Việt Nam đã chi khoảng 117,7 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, chiếm gần 38% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước và tăng tới 31,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 10,2%). Ngoài ra, nhập khẩu từ Hàn Quốc ước đạt 46,3 tỷ USD, tăng 7,6% (cùng kỳ giảm 18,6%); khu vực thị trường ASEAN đạt 37,9 tỷ USD, tăng 12,4% (cùng kỳ giảm 14,9%) và nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 12,3 tỷ USD, tăng 8,2% (cùng kỳ giảm 6,9%).

Như vậy, trong tháng 10/2024, Việt Nam tiếp tục xuất siêu khoảng 1,99 tỷ USD, nâng tổng xuất siêu trong 10 tháng năm 2024 khoảng 23,31 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 24,8 tỷ USD).

Các hoạt động xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp kết nối khách hàng và thị trường. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2024, vì vậy, để đạt được cao nhất các chỉ tiêu đề ra, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu.

Ngoài việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các đơn vị của Bộ Công Thương cũng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực và ký kết, triển khai các hiệp định mới để mở rộng, đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng.

Cùng đó, triển khai các giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường khai thác các thị trường lân cận, còn tiềm năng, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững…

“Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 650 tỷ USD, trong đó, tín hiệu đáng mừng là kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước tăng gấp hai lần so với khu vực FDI; còn kim ngạch nhập khẩu cũng tiếp tục tăng 16,8%, chủ yếu là nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều này cũng dự báo sản xuất của nước ta những tháng cuối năm nay và đầu năm tới sẽ tăng mạnh,” Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay./.