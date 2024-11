Tỉnh Long An tìm kiếm cơ hội hợp tác với Bỉ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ nhấn mạnh những cơ hội hợp tác rộng mở mà Long An có thể tận dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và sản xuất điện sinh khối từ rác hữu cơ.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác thúc đẩy thương mại và đầu tư tại Bỉ, ngày 15/11, đoàn công tác của tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc với Tập đoàn John Cockerill, một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững.



Đoàn cũng làm việc với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (VBAB) và Liên minh Bỉ-Việt (BVA) nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác với phía Bỉ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), Nguyễn Văn Thảo, đã tham dự các hoạt động của đoàn.



Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tại trụ sở của Tập đoàn John Cockerill ở tỉnh Liège, đoàn công tác của tỉnh Long An đã có buổi làm việc sâu rộng với lãnh đạo tập đoàn.

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh, cuộc gặp gỡ này đã mở ra những cơ hội hợp tác đầy triển vọng, hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực cho cả hai bên.



John Cockerill là một tập đoàn toàn cầu có trụ sở tại Bỉ, được thành lập năm 1817, nổi tiếng với các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời, điện gió và hydro xanh. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn đã giới thiệu các công nghệ nổi bật cũng như các dự án đang triển khai tại nhiều quốc gia.



Ông Pascal Brancart, Giám đốc phát triển của John Cockerill, cho biết Việt Nam, với hơn 3.200 km bờ biển, là một quốc gia có tiềm năng lớn trong phát triển năng lượng tái tạo. Tập đoàn đã ký kết và triển khai một số thỏa thuận hợp tác tại Việt Nam.

Nổi bật là bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) trong các lĩnh vực như hydrogen xanh, nhiên liệu sinh khối và công nghệ làm mát hiệu suất cao. Tập đoàn cũng có một MOU với tỉnh Bến Tre về việc sản xuất than hoạt tính từ xơ dừa.



Tập đoàn John Cockerill thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam với các lĩnh vực trọng tâm rõ ràng. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn mong muốn đầu tư vào sản xuất hydrogen xanh và nhiên liệu sinh khối, góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon.

Đối với ngành công nghiệp thép, John Cockerill tập trung cung cấp các công nghệ tiên tiến và giải pháp nâng cao hiệu suất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.

Ngoài ra, tập đoàn còn đẩy mạnh tham gia các dự án xử lý nước thải, điển hình là dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô trong lĩnh vực này, nhằm hỗ trợ các địa phương cải thiện hạ tầng môi trường.

Với những định hướng này, John Cockerill khẳng định cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững và hiện đại hóa tại Việt Nam.



Về phần mình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được đã giới thiệu về tiềm năng và lợi thế của Long An, tỉnh nằm ở vị trí chiến lược, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Tiền Giang, đồng thời là cửa ngõ nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long. Với địa thế đặc biệt này, Long An có thể trở thành trung tâm hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.



Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu, trong đó có Bỉ, đã tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh tế tại Long An.

Các doanh nghiệp Bỉ, nổi bật với thế mạnh trong nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.



Quang cảnh buổi làm việc với Tập đoàn John Cockerill. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Long An đang có nhu cầu lớn trong phát triển năng lượng sạch để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tác động đến môi trường. Tỉnh kỳ vọng John Cockerill sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng, đặc biệt trong việc phát triển các dự án điện sinh khối từ nguyên liệu sẵn có tại Long An, nghiên cứu phát triển năng lượng hydrogen và hợp tác công nghệ trong dự án nhà máy khí hóa lỏng LNG tại huyện Cần Giuộc.



Với những định hướng này, ông Nguyễn Văn Được đề xuất John Cockerill nghiên cứu cơ hội đầu tư nhà máy điện phân đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại tỉnh Long An.

Tỉnh cam kết hỗ trợ tối đa và sẵn sàng hợp tác cùng tập đoàn, các bộ ngành Trung ương và các đối tác tài chính mạnh để hiện thực hóa các dự án này.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Pascal Brancart cho biết tỉnh Long An là một địa điểm rất phù hợp để tập đoàn triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Việc đặt trụ sở khu vực Đông Nam Á tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp John Cockerill rút ngắn khoảng cách địa lý và tăng cường hợp tác với các đối tác tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Long An.



Chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Long An đến Bỉ không chỉ giới hạn trong việc làm việc với các tập đoàn lớn mà còn bao gồm các hoạt động giao lưu với cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Bỉ.



Tại các buổi gặp gỡ với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (VBAB) và Liên minh Bỉ-Việt (BVA), đoàn đã nhận được nhiều thông tin hữu ích về môi trường đầu tư tại Bỉ và các cơ hội hợp tác tiềm năng trong đó có 5 lĩnh vực chủ lực của Long An là công nghệ chế biến; công nghệ bán dẫn, ôtô; phát triển đô thị; logistics; nông nghiệp công nghệ cao.



Đại diện của VBAB đã giới thiệu về những thế mạnh của Bỉ trong lĩnh vực này, đặc biệt là cảng Antwerp. Việc kết nối cảng Long An với hệ thống cảng biển quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp của Long An ra thị trường thế giới.



Về phần mình, ông Dương Minh Trí, Tổng Thư ký BVA khẳng định Liên minh Bỉ-Việt sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp của hai nước. Bằng việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn pháp luật, giới thiệu đối tác, tổ chức các sự kiện kết nối, BVA sẽ giúp các doanh nghiệp Long An nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh tại Bỉ và thành công trong các dự án hợp tác.



Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo phát biểu tại buổi làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Long An và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Chuyến thăm Bỉ của đoàn công tác tỉnh Long An đã nhận được sự đánh giá cao của Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và EU, Nguyễn Văn Thảo. Đại sứ nhấn mạnh những cơ hội hợp tác rộng mở mà Long An có thể tận dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và sản xuất điện sinh khối từ rác hữu cơ.

Với sự hỗ trợ từ các đối tác Bỉ và EU, Long An có thể trở thành một trung tâm sản xuất nông nghiệp bền vững và năng lượng sạch tại Việt Nam.



Các cuộc làm việc đã mang lại những kết quả hết sức tích cực. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Được khẳng định những cơ hội hợp tác mà phía Bỉ mở ra, đặc biệt trong lĩnh vực hydrogen, sinh khối và năng lượng sạch, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Long An.

Việc Tập đoàn John Cockerill sẽ tổ chức một hội thảo vào đầu năm 2025 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Long An tiếp cận với những công nghệ tiên tiến và nguồn vốn đầu tư từ Bỉ.



Chuyến thăm Bỉ đã đánh dấu một bước khởi đầu quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa Long An và Bỉ. Các cuộc làm việc đã giúp hai bên hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của nhau, từ đó xác định được những lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể, nhằm khai thác tối đa tiềm năng hợp tác và mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên./.

