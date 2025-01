Tình trạng mất cân bằng cung-cầu mặt hàng cacao trở nên nghiêm trọng

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua mạnh mẽ diễn ra trên thị trường hàng hóa nguyên liệu trong tuần giao dịch vừa qua (13-19/1).

Đáng chú ý, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá mặt hàng cacao tăng vọt gần 6%. Đóng cửa tuần, chỉ số MXV-Index tăng 1,52% lên mức 2.308 điểm.

Tuần trước, mặt hàng cacao đã đón nhận lực mua mạnh mẽ trong bối cảnh rủi ro thiếu hụt nguồn cung bị đẩy lên cao.

Cụ thể, theo dự báo mới nhất của công ty môi giới StoneX, thời tiết khô hạn hơn bình thường ở một số vùng sản xuất cacao quan trọng sẽ làm giảm sản lượng cacao toàn cầu, đồng thời khiến tình trạng mất cân bằng cung - cầu trở nên nghiêm trọng hơn trong niên vụ 2024-2025.

StoneX đã hạ dự báo thặng dư thị trường cacao xuống còn 41.000 tấn, giảm từ mức thặng dư 166.000 tấn được ước tính vào hồi tháng 10 năm ngoái.

Đồng thời, StoneX đã cắt giảm dự báo sản lượng cacao ở Ecuador, quốc gia trồng cacao lớn thứ ba thế giới, xuống còn 470.000 tấn trong niên vụ 2024 - 2025, tương đương giảm 10.000 tấn so với dự báo trước đó, do tình trạng thời tiết khô hạn kéo dài làm giảm sản lượng.

Trong một diễn biến liên quan, các mặt hàng càphê cũng đón nhận lực mua tích cực trước triển vọng nguồn cung kém lạc quan từ Brazil.

Trong đó, giá càphê Arabica tăng khoảng 1,4% lên mức 328,35 cent/pound (tương đương 7.238 USD/tấn). Giá càphê Robusta cũng phục hồi trở lại sau tuần giảm trước đó và chinh phục lại mốc 5.000 USD/tấn. Chốt tuần, giá mặt hàng này tăng 0,81% lên mức 5.006 USD/tấn.

Cụ thể, theo kết quả khảo sát do Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) công bố, sản lượng cà phê của Brazil dự kiến đạt 53,2 triệu bao loại 60kg vào năm 2025, tương đương giảm 6,8% so với năm 2024. Trong đó, sản lượng hạt càphê Arabica dự kiến đạt 35,6 triệu bao 60kg vào năm 2025, giảm 11,2% so với năm 2024.

Ngoài ra, tình hình thời tiết xấu tại quốc gia này cũng làm gia tăng lo ngại về sản lượng, qua đó hỗ trợ cho giá. Cơ quan Khí tượng Somar đưa tin lượng mưa tại Minas Gerais, bang sản xuất càphê Arabica lớn nhất tại Brazil, đạt 29,6mm vào tuần trước đó, mức này chỉ tương đương 31% so với lượng mưa trung bình trong lịch sử.

Thêm vào đó, giá càphê cũng được hưởng lợi trong bối cảnh tỷ giá USD/BRL nối dài đà giảm sang tuần thứ ba liên tiếp. Cụ thể, tỷ giá USD/BRL chốt tuần qua giảm 0,57% xuống 6,07 điểm, mức thấp nhất trong 6 tuần gần đây. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp có thể khiến nông dân tại Brazil hạn chế bán cà phê do thu về ít ngoại tệ hơn, qua đó làm giảm lượng càphê xuất khẩu.

Tại thị trường nội địa, giá càphê tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ trong sáng nay (20/1) ghi nhận ở mức 119.300-120.000 đồng/kg, giá tăng 500-1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái giá càphê đã tăng gần gấp đôi./.

Giá cacao tăng mạnh trở lại sau một tuần sụt giảm Sau khi hạ xuống mốc hơn 10.000 USD/tấn vào phiên trước, hôm qua giá cacao quay đầu tăng vọt gần 14% và đang hướng lên lại đỉnh lịch sử.