Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027./.
Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc)
Chiều 19/11/2026, tại thành phố Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh
Chiều 19/11, tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phong trào thi đua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kết luận số 118-KL/TW: Không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính và thanh tra
Bộ Chính trị yêu cầu cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.
Ngày 19/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ Hội nghị APEC lần thứ 33.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến tỉnh Vân Nam tiếp tục các hoạt động tại Trung Quốc
Đông đảo thanh niên các dân tộc thiểu số tỉnh Vân Nam đã vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng màn múa hát truyền thống đặc sắc.
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình cho các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC
Sáng 19/11/2026, tại Thâm Quyến, trong khuôn khổ chuyến công tác cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tham dự chương trình cho các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC. Chương trình do Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, chủ trì và được tổ chức tại Quảng trường văn hóa vịnh Thâm Quyến.
APEC 2026: Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình cho các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC
Tại chương trình, tà áo dài của Phu nhân Ngô Phương Ly nhận được nhiều lời khen ngợi, các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của trang phục truyền thống Việt Nam.
Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 19/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Papua New Guinea
Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, sáng 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Philippines
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Philippines, mong muốn cùng Philippines triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm thành phố Côn Minh của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Chiều 19/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đến thăm thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam).
Biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027: Sức sống bền bỉ, khát vọng tự cường
Biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027 lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen Việt, là sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần hợp tác APEC và khát vọng phát triển của khu vực.
Xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ở Hưng Yên
Đến ngày 15/10, toàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xử lý 197 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; còn 47 dự án đang tiếp tục được chỉ đạo, xử lý.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức hợp tác trao đổi lý luận, đối thoại chính sách
Hai Đảng có nhiều điểm đồng về lý tưởng, cùng đứng trước các thách thức trong việc đảm bảo quyền lợi giai cấp công nhân, gắn kết phát triển kinh tế với công bằng xã hội và giữ vững hòa bình thế giới.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
Chiều 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ ba (nhiệm kỳ 2026-2031) của Hội đồng.
Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Chủ tịch MTTQ gửi lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sỹ Quân đội
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị các văn nghệ sỹ Quân đội mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo, có thêm những tác phẩm phản ánh sâu sắc đất nước, con người Việt Nam.
Hội nghị Bộ trưởng Mê Công-Lan Thương: Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin nguồn nước
Hợp tác giữa sáu quốc gia Mê Công-Lan Thương ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng.
Cộng hưởng sức mạnh Việt Nam tại ASEAN-49 và AIPA-47: Vững thế tự cường, sâu tầm hội nhập
Chuyến công tác tham dự ASEAN-49 và AIPA-47 của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục tô thắm hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Việt Nam-Chile từ hữu nghị bền chặt đến đối tác chiến lược
Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Chile là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam.
Việt Nam đóng góp quan trọng vào thành công chung của AIPA-47
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, với những kết quả đạt được, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với AIPA và Quốc hội, nghị viện các nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
Từ AIPA-47: Việt Nam góp phần triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN và AIPA.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027
Sáng 19/11/2026, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 - năm 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Papua New Guinea
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, chế biến, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng, viễn thông, năng lượng, lao động.
Tổng thống Azerbaijan thăm Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược
Chuyến thăm chính thức từ ngày 19-21/11 của Tổng thống Azerbaijan đánh dấu bước tiếp nối quan hệ song phương sau khi Việt Nam và Azerbaijan thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí tăng cường hợp tác an ninh mạng và phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, APEC.