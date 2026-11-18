Tối 17/11, tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại tỉnh Quảng Đông, địa phương có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó với lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Đông trong thời gian qua, nhất là tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao của Trung Quốc, động lực quan trọng trong xây dựng Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Ma Cau, được lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chức APEC và là tâm điểm của hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Quảng Đông sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi định vị chiến lược mà Đảng, Nhà nước Trung Quốc đề ra, tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu trong phát triển chất lượng cao và xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh bày tỏ vui mừng và vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Quảng Đông dự Hội nghị cấp cao APEC 2026; khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất với Việt Nam; sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Hai bên cùng ôn lại lịch sử hữu nghị gắn bó giữa cách mạng hai nước tại Quảng Đông, vui mừng nhìn lại kể từ sau chuyến thăm Quảng Đông tháng 8/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến nay, giao lưu và hợp tác giữa hai bên phát triển rất tích cực với nhiều thành quả đáng khích lệ, nổi bật là tăng trưởng thương mại tích cực, chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch thương mại hai nước, đầu tư chuyển mạnh hơn sang công nghệ cao và sản xuất tiên tiến, hợp tác về hạ tầng, khoa học công nghệ đang mở ra nhiều triển vọng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Quảng Đông với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; làm tốt “3 nhiệm vụ tiên phong” gồm tiên phong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản trị đất nước, tiên phong trong triển khai hợp tác thực chất chất lượng cao giữa hai nước và tiên phong mở rộng giao lưu nhân văn, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy kết nối giữa Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Ma Cau với các tỉnh, thành của Việt Nam, tăng cường liên kết các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; Quảng Đông nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối logistics; thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm về công tác đăng cai tổ chức APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc, kết hợp với khai thác các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng hai nước tại Quảng Đông; triển khai hiệu quả hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hoá, nghệ thuật, thể thao.

Bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh nhấn mạnh sẽ củng cố hơn nữa tình cảm hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ; khẳng định Quảng Đông sẵn sàng chia sẻ thành quả phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, mở rộng nhập khẩu nông sản, hoa quả của Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Khôn Minh cũng bày tỏ sẽ tiếp tục gìn giữ tốt các di tích gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối Việt Nam tại Quảng Đông, tăng cường hơn nữa hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Đông và các địa phương Việt Nam./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Tối 17/11/2026, tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.