Tổng Bí thư dự Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận 'Sống trong lòng dân'

Tối 18/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận “Sống trong lòng dân.”

Cùng dự chương trình có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và các gương điển hình, tiêu biểu Công an xã, thị trấn và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lan tỏa những việc làm bình dị mà cao quý

Theo Ban tổ chức chương trình, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án số 106/ĐA-BCA, ngày 28/3/2018, của Bộ Công an về “Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và sau 5 năm triển khai Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, hiện tất cả các xã trên địa bàn cả nước đã được bố trí Công an xã chính quy.

Qua thực tiễn triển khai cho thấy, đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy ngày càng lớn mạnh và đã tạo những chuyển biến rõ rệt, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và có nhiều đóng góp xứng đáng trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân. Đã có rất nhiều tấm gương Công an xã dũng cảm, đấu tranh kiên quyết với tội phạm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cấp Căn cước công dân có gắn chíp trên toàn quốc; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, công dân số; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn.

Bên cạnh đó, việc triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với lực lượng công an trực tiếp quản lý địa bàn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đã góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm về an ninh, trật tự khác.

Gần dân, sát dân, có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, lực lượng Công an xã đã nhận được sự tin yêu và tín nhiệm của nhân dân, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Những thành tích đó đã minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ công an xã, thị trấn trong việc gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ; thể hiện tính tiên phong, nòng cốt và xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận “Sống trong lòng dân,” gặp mặt, biểu dương, tôn vinh những tấm gương Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiêu biểu; lan tỏa những việc làm bình dị mà cao quý, những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, những cách làm đổi mới, sáng tạo của lực lượng Công an xã, thị trấn và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tri ân sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân đối với lực lượng Công an xã.

Thông qua Chương trình cho thấy, Bộ Công an đã tiên phong trong việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai chủ trương bố trí Công an xã chính quy góp phần quan trọng hiện thực hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chương trình có sự tham gia của gần 300 đại diện tiêu biểu Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của 9.000 xã, thị trấn trong cả nước.

Chương trình mang đến cho khán giả nhiều tiết mục, kịch ngắn, phóng sự, các ca khúc, qua đó làm nổi bật lên hình ảnh lực lượng Công an cấp xã đã nhanh chóng bám cơ sở, bám dân, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con; nỗ lực đáp ứng các nhu cầu, mong muốn chính đáng; sẵn lòng giúp đỡ người dân trong mọi tình huống, đặc biệt, trong thiên tai, hoạn nạn. Công an xã và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đã tham mưu, trực tiếp góp phần giải quyết mâu thuẫn từ khi mới nhen nhóm; giúp dân tạo sinh kế, giúp dân xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phòng ngừa tội phạm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát... đó chính là sự chủ động để giữ gìn an ninh tại địa bàn.

Thật sự trở thành “điểm tựa bình yên của nhân dân”

Phát biểu tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động trước những việc làm ý nghĩa - những câu chuyện đẹp, giàu tình người, thể hiện chân thực sự cống hiến, hy sinh của Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng và mong lực lượng công an xã, thị trấn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “thanh bảo kiếm,” “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân ngay từ cơ sở, ngay từ gốc rễ của mọi vấn đề.Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng Công an tiên phong gương mẫu đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề xuất Bộ Chính trị ban hành và lãnh đạo thực hiện chủ trương bố trí Công an cấp xã, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Với chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tiễn, Công an xã từ lực lượng bán chuyên trách nay đã trở thành lực lượng chính qui, cấp Công an quan trọng trong hệ thống Công an nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - “cánh tay nối dài của Công an xã” đang góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân trên các địa bàn.

Việc xây dựng Công an cấp xã đã góp phần quan trọng tạo ra những chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, cùng toàn lực lượng Công an làm nên nhiều kỳ tích trong giai đoạn cách mạng mới. Công an cấp xã không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an,” “sâu một việc, biết nhiều việc,” cao hơn, thể hiện sáng ngời bản chất Công an nhân dân thực sự “Sống trong lòng dân,” “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm ngày Quốc khánh, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân; chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; thực hiện các chủ trương chiến lược, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo đà đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh. Hơn bao giờ hết, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Công an xã tiếp tục phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng. Tiếp tục đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sớm hoàn thành xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp, quan tâm chăm lo xây dựng Công an xã vững mạnh, đủ sức giải quyết tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở sau khi hoàn thành tinh gọn tổ chức bộ máy. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cơ sở vừa hồng, vừa chuyên, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dành những điều kiện tốt nhất, bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, chăm lo xây dựng tiềm lực vật chất-kỹ thuật để cán bộ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở yên tâm công tác, bám địa bàn, bám dân, tận tâm, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng, củng cố hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an nhân dân “Trọng dân, sát dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ.”

Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã và đang tin cậy giao phó để nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, quan tâm, chăm lo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thật sự trở thành “điểm tựa bình yên của Nhân dân,” “pháo đài vững chắc” trong trận tuyến bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tổng Bí thư tin tưởng, Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với những biểu hiện cụ thể, sinh động Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, thật sự “sống trong lòng dân,” được nhân dân đùm bọc, chở che, ủng hộ, giúp đỡ, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhất định sẽ giành nhiều thắng lợi trong kỷ nguyên mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình, Bộ Công an phát động Chiến dịch chia sẻ hình ảnh đẹp trên không gian mạng vì cuộc sống bình yên với tên gọi "Chiến dịch Hoa hướng dương". Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã nhấn nút phát động Chiến dịch Hoa hướng dương./.

