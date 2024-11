Tổng Bí thư Tô Lâm: Cà Mau cần khai thác tối đa tiềm năng khác biệt

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp theo chương trình công tác tại Cà Mau, chiều 17/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư.

Vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh

Cà Mau có vị trí rất quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Mảnh đất Cà Mau giàu truyền thống cách mạng. Mỗi di tích đều ghi dấu tinh thần yêu nước của các thế hệ cha ông trong lịch sử đấu tranh gian khổ chống giặc ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên. Chính môi trường tự nhiên và xã hội cùng với khí chất Nam Bộ miền sông nước Cửu Long đã hun đúc nên con người Cà Mau với những phẩm chất cao quý, hào sảng, dũng cảm, nghĩa tình và hết lòng yêu quê hương, đất nước.

Theo Báo cáo của Tỉnh ủy Cà Mau, qua sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với 17 chỉ tiêu chủ yếu, đến cuối năm 2024 có 7 chỉ tiêu đạt và vượt cả nhiệm kỳ. Đến năm 2025, dự báo có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội. Kinh tế đang phục hồi, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) dự báo tăng khoảng 6,53%; quy mô kinh tế tăng 1,4 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người ước đạt 72,6 triệu đồng/người/năm (tăng 36,2% so với năm 2020); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cà Mau dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm. Dự kiến đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 64/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,56%/năm; hiện hộ nghèo chỉ còn 0,95%.

Du lịch từng bước khẳng định được thương hiệu, uy tín. Cà Mau có nhiều nghề truyền thống, thể hiện những kỹ năng, sự tài hoa và khéo léo của con người nơi đây, góp phần đa dạng hóa nét văn hóa, từ đó làm phong phú sản phẩm du lịch của Cà Mau.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, như chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân gặp khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, phòng, chống đại dịch COVID-19 đạt kết quả tốt. Quốc phòng an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân.Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới và đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những thành tựu và mặt tích cực, tỉnh Cà Mau đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những khó khăn, hạn chế như: Ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tình trạng sụt lún, sạt lở bờ biển, bờ sông phức tạp; tăng trưởng kinh tế vẫn dưới mức tiềm năng, chưa ổn định và chất lượng tăng trưởng chưa cao; tiềm năng du lịch chưa được khai thác tốt; giảm nghèo chưa bền vững; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phối hợp của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa quyết liệt...

Đưa Cà Mau ngày càng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Cà Mau là một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, do đó cần phát huy tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, không trông chờ, ỷ lại mà phải chủ động thực hiện các giải pháp ưu tiên để bảo đảm tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo tốt nhất cho đời sống của người dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, địa phương phát huy hơn nữa vị trí địa kinh tế, quan tâm đến công tác quy hoạch và ưu tiên đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông bởi Cà Mau (cùng với Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang) là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi diện mạo kinh tế-xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tùy thuộc rất lớn vào vai trò nòng cốt mang tính động lực của kinh tế các tỉnh này. Do đó, Cà Mau cần khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế về biển, đảo, hệ sinh thái rừng ngập mặn; đẩy mạnh hợp tác, liên kết chặt chẽ với 3 địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm nói riêng và các địa phương khác nói chung trong việc hoạch định chiến lược, huy động nguồn lực, cùng phát triển, cùng chia sẻ thành quả phát triển.

Đặc biệt, tỉnh cần có phương án tái bố trí dân cư theo hướng tập trung theo cụm nhằm tăng hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng (như đường giao thông, điện, nước, viễn thông, Internet...) và giảm chi phí cung cấp các dịch vụ công như y tế, giáo dục, dịch vụ hành chính công. Qua đó xóa bỏ tình trạng cư trú phân tán, tập trung đất đai cho nhu cầu dự án đầu tư lớn cũng như phát triển mở rộng sau này.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Cà Mau, tiếp tục đẩy nhanh tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản cho phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động và khơi thông mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho phát triển kinh tế-xã hội; tập trung cải cách hành chính và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng bộ, toàn diện ở khu vực công và khu vực tư nhân, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, tỉnh chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, y tế; khơi dậy vốn văn hóa bản địa giàu bản sắc, là một trong những nguồn lực để phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư chỉ rõ, cần thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên vì sự phát triển của tỉnh; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2024, tỉnh Cà Mau tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu đạt thấp để dồn sức chỉ đạo, thực hiện. Về công tác chuẩn bị tiến tới đại hội đảng bộ các cấp, tỉnh tập trung cho việc tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh; xây dựng các kế hoạch đảm bảo triển khai thực hiện các nội dung đại hội đạt yêu cầu, đúng tiến độ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đại hội đi vào chiều sâu, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng bộ; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đồng thời giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, cùng đồng hành, với sự năng động, sáng tạo, đột phá của chính quyền địa phương, để tạo nên các nền móng vững chắc cho phát triển kinh tế Cà Mau nhanh và bền vững, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, truyền thống cách mạng, khát vọng phát triển và quyết tâm cao, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, Cà Mau sẽ thực hiện thắng lợi và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc, xứng đáng là tỉnh địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng thiết bị y tế cho Phòng khám Đa khoa khu vực sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau./.

