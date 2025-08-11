Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tối 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường và làm sâu sắc quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định ngoài sự hợp tác đầu tư, thương mại, hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai về các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đào tạo nhân tài, tạo nền tảng cho sự phát triển đất nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ được biết Tổng Bí thư Tô Lâm đang thúc đẩy tầm nhìn Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; khẳng định Hàn Quốc là quốc gia đã đạt được “kỳ tích sông Hàn” chính là đối tác tối ưu cho Việt Nam.

Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước với Việt Nam và tích cực ủng hộ sự phát triển của Việt Nam; mong muốn hai bên cùng nhau góp sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, chính là một trong những chiếc cầu nối vun đắp cho quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc và mối nhân duyên giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn; cam kết giữ gìn tình bạn, sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bày tỏ cảm ơn ngài Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng các bạn Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, trọng thị.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng sâu sắc và rất xúc động trước những lời phát biểu tốt đẹp, hữu nghị của ngài Tổng thống về quan hệ giữa hai nước; khẳng định chuyến thăm Hàn Quốc lần này với mong muốn chân thành là không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư chia sẻ cảm nhận rõ sự phát triển năng động và những thành tựu to lớn mà nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trên các lĩnh vực; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu rộng, đã đạt được nhiều kết quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp của hai nước.

Đóng góp vào những thành tựu chung này, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của giới chức hai nước còn có sự chung tay tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Hai nước có mối quan hệ lịch sử, văn hóa và tình cảm vô cùng sâu sắc. Mối quan hệ này không chỉ dừng lại là một trang sử đẹp trong quá khứ mà ngày nay đã trở nên gắn bó toàn diện và thực chất hơn bao giờ hết.

Ngày càng có nhiều người dân hai nước đến thăm, du lịch đến đất nước của nhau. Những người hâm mộ thể thao Việt Nam đều rất thân thuộc với tên tuổi của các huấn luyện viên người Hàn Quốc, những người đã dẫn dắt các vận động viên Việt Nam giành được thành tích cao trong các giải đấu ở khu vực và thế giới, mang lại niềm vui lớn, truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam.

Nhiều người dân Hàn Quốc yêu mến văn hóa Việt Nam thông qua ẩm thực, qua đó, cảm nhận được những nét tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, về lịch sử, văn hóa cùng chung nền tảng văn hóa phương Đông, coi trọng sự trọn vẹn nghĩa tình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh với nhiều sự tương đồng của văn hóa, tình cảm chân thành, hữu nghị và tin cậy chính trị, là tài sản chung quý giá, trở thành nền tảng vững chắc để hai nước đồng hành trong quá trình phát triển, hướng tới mục tiêu đưa đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Hàn Quốc, luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Tối 11/8/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.