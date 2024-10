Tổng thống Áo giao cho phe trung hữu nhiệm vụ thành lập chính phủ

Tổng thống Áo Alexander van der Bellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen thông báo đã giao cho Thủ tướng Karl Nehammer, người đứng đầu đảng Nhân dân theo đường lối bảo thủ, nhiệm vụ thành lập liên minh cầm quyền, dù đảng Tự do đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9.

Trong tuyên bố, Tổng thống Van der Bellen nêu rõ đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Nehammer, lãnh đạo của đảng lớn thứ hai trong Quốc hội.

Ông cũng đề nghị Thủ tướng Nehammer đàm phán với đảng Dân chủ Xã hội, đảng xếp thứ 3 trong cuộc bầu cử vừa qua.

Theo ông, để hợp tác với nhau, hai bên sẽ cần phải vượt qua những khác biệt đáng kể về chính sách đối với các vấn đề như đánh thuế người giàu.

Văn phòng của Thủ tướng Nehammer cho hay ông sẽ đưa ra tuyên bố với giới truyền thông trong ngày 22/10.

Tháng trước, đảng Tự do cực hữu đã lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với 28,85% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Nhân dân vốn đang cầm quyền ở Áo chỉ về thứ hai với 26,27% số phiếu. Do không đạt được tỷ lệ đa số tuyệt đối, đảng Tự do cần tìm một đối tác liên minh để lãnh đạo.

Tuy nhiên, cho đến nay, các đảng khác đều loại trừ khả năng liên minh với đảng cực hữu do ông Herbert Kickl đứng đầu./.

Tổng thống Áo kêu gọi các đảng phá vỡ bế tắc nhằm thành lập chính phủ mới Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen kêu gọi lãnh đạo 3 đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử vừa qua thương lượng để phá vỡ bế tắc hiện nay và thông báo lại tình hình cho ông vào cuối tuần tới.