Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nạn tin giả do AI tạo ra

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại cuộc họp nội các ở Seoul ngày 16/1/2024. (Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN)

Ngày 18/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cảnh báo các thông tin giả mạo và sai lệch dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ kỹ thuật số đang đe dọa đến tiến trình bầu cử dân chủ ở nhiều quốc gia.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở thủ đô Seoul, Tổng thống Yoon Suk Yeol kêu gọi các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng AI và các công nghệ khác nhằm ngăn chặn việc lan truyền các thông tin giả mạo và sai sự thật.



Hàn Quốc là quốc gia đi đầu trong việc đẩy mạnh chống thông tin giả mạo từ các nền tảng trực tuyến. Ngày 1/2, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố Chiến lược An ninh mạng quốc gia, trong đó chú trọng tăng cường các hoạt động bảo vệ an ninh mạng và xây dựng các cơ chế hợp tác với cộng đồng quốc tế.



Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ ra các mối đe dọa do tin tặc sử dụng các công nghệ tinh vi để tấn công mạng, đánh cắp bí mật và công nghệ tiên tiến của quốc gia Đông Á này.

Ông nhấn mạnh dựa trên chiến lược này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ ứng phó các mối đe dọa an ninh mạng và tăng cường năng lực để bảo vệ đất nước an toàn. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường hợp tác an ninh mạng, góp phần đem lại hòa bình và thịnh vượng cho cộng đồng quốc tế.



Việc AI được sử dụng để sản xuất nhiều nội dung tạo cảm giác như thật khiến công cuộc kiểm soát và ngăn chặn tin giả càng trở nên khó khăn.

Theo NewsGuard, tổ chức ở New York chuyên theo dõi thông tin sai lệch, AI đang đưa việc sản xuất và lan truyền tin giả lên cấp độ mới, khi có thể tạo nội dung sai lệch về bầu cử, chiến tranh, thiên tai với tốc độ nhanh và khó phân biệt với thông tin thật. Kể từ tháng 5, các website chứa bài viết sai sự thật do AI tạo đã tăng hơn 1.000%, từ 49 trang lên hơn 600 trang./.

