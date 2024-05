Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ thăm vùng lãnh thổ New Caledonia

Việc Tổng thống Macron bất ngờ quyết định bay tới New Caledonia, cách đất liền nước Pháp khoảng 17.000km là dấu hiệu cho thấy Paris đánh giá tình hình ở New Caledonia ở mức độ nghiêm trọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bay tới vùng lãnh thổ New Caledonia của nước này ở Thái Bình Dương. (Nguồn: Independent)

Ngày 22/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bay tới vùng lãnh thổ New Caledonia của nước này ở Thái Bình Dương, thực hiện chuyến thăm nhằm xoa dịu tình hình tại đây sau 9 ngày xảy ra bạo loạn khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Việc Tổng thống Macron bất ngờ quyết định bay tới quần đảo phía Tây Nam Thái Bình Dương, cách đất liền nước Pháp khoảng 17.000km là dấu hiệu cho thấy Paris đánh giá tình hình ở New Caledonia ở mức độ nghiêm trọng.

Ông Macron đã phải thay đổi toàn bộ lịch trình dự kiến cho những ngày tiếp theo trong tuần để dành khoảng 12 tiếng cho chuyến thăm vùng lãnh thổ này.

Theo nguồn thạo tin, lịch trình chuyến đi lần này cũng được gấp rút chuẩn bị ngay trên chuyến bay kéo dài 24 tiếng từ Pháp tới New Caledonia. Lần gần nhất nhà lãnh đạo Pháp đến thăm New Caledonia là vào tháng 7/2023.

New Caledonia, lãnh thổ Thái Bình Dương với 270.000 dân, đã rơi vào tình trạng mất an ninh kể từ ngày 13/5, khi bạo lực nổ ra liên quan đến kế hoạch của Pháp áp đặt các quy định bầu cử mới tại vùng lãnh thổ này, theo đó cho phép cư dân Pháp đã cư trú 10 năm tại New Caledonia có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh.

Một số lãnh đạo địa phương cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của người Kanak bản địa - chiếm khoảng 41% dân số tại vùng lãnh thổ này. Bất ổn đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát, và hàng trăm người bị thương. Pháp đã phải điều bổ sung 1.000 thành viên lực lượng an ninh đến quần đảo này để lập lại trật tự.

New Caledonia từng là thuộc địa của Pháp vào khoảng nửa sau thế kỷ 19. Vùng này cùng với các vùng lãnh thổ hải ngoại khác trên toàn cầu được coi là một phần không thể thiếu của Pháp.

Tuy nhiên, từ lâu đã tồn tại căng thẳng giữa Paris và phong trào ủng hộ độc lập của người Kanak bản địa ở New Caledonia./.

