Các nước Thái Bình Dương lo ngại về tình trạng bạo loạn tại New Caledonia

Cảnh sát gác trên đường phố tại Noumea, quần đảo New Caledonia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, ngày 14/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nước Thái Bình Dương gần quần đảo New Caledonia kêu gọi các bên liên quan giảm căng thẳng tại vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, cũng như hối thúc Chính phủ Pháp và chính đảng tại New Caledonia quay lại đàm phán.

Tuyên bố được đưa ra sau khi vùng lãnh thổ này đã trải qua 3 đêm bạo loạn khiến 4 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng căng thẳng tại New Caledonia là mối lo ngại nghiêm trọng khắp khu vực các đảo Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang tình hình.

Về phần mình, Thủ tướng Vanuatu, ông Charlot Salwai, nhấn mạnh hành động phá hoại tài sản sẽ ảnh hưởng xấu đến kinh tế của New Caledonia, theo đó tác động đến cuộc sống của toàn bộ người dân, bao gồm cả người Kanak, tại vùng lãnh thổ này.

Ông Salwai cho rằng Chính phủ Pháp nên tiến hành đối thoại với Nhóm chính trị ủng hộ độc lập chính (FLNKS) và bỏ kế hoạch cải cách hiến pháp vốn châm ngòi cho cuộc khủng hoảng.

Trước đó, FLNKS đã bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi người dân New Caledonia bình tĩnh, đồng thời tuyên bố Chính phủ Australia ủng hộ cuộc thảo luận giữa tất cả các bên.

Chính phủ Pháp ngày 16/5 đã triển khai quân đến các cảng và sân bay quốc tế tại New Caledonia và áp đặt tình trạng khẩn cấp tại vùng lãnh thổ này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết đến tối 17/5, số cảnh sát và hiến binh ở New Caledonia sẽ tăng từ 1.700 lên 2.700, trong khi một số binh lính được huy động để hỗ trợ.

Theo giới chức Pháp, ít nhất 4 người - gồm 3 người Kanak bản địa và 1 cảnh sát - đã thiệt mạng do bất ổn an ninh tại New Caledonia.

Cao ủy đại diện cho Nhà nước Pháp tại New Caledonia, ông Louis Le Franc cho biết lực lượng an ninh đã quản thúc tại gia 5 đối tượng nghi cầm đầu các cuộc bạo loạn.

Nhà chức trách cũng sẽ tiến hành lục soát một số nhà riêng. Kể từ khi bạo lực nổ ra tại đây ngày 13/5, hàng trăm người bị thương, trong đó có 64 cảnh sát và hiến binh.

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 200 đối tượng gây bạo loạn. Ông Le Franc cũng lưu ý các rào chắn trên đường do những người biểu tình dựng lên đang cản trở nghiêm trọng việc tiếp cận thực phẩm và y tế.

Biểu tình và bạo lực nổ ra khi Hạ viện Pháp bỏ phiếu ủng hộ dự luật điều chỉnh một số quy định đối với vùng lãnh thổ. Theo đó, cư dân Pháp đã sinh sống tại New Caledonia 10 năm có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh.

Một số lãnh đạo địa phương cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của người Kanak bản địa - chiếm khoảng 41% dân số New Caledonia.

Theo quy định, dự luật trên cần được lưỡng viện Quốc hội Pháp thông qua./.

