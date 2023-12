Toyota hy vọng sớm bàn giao trở lại 6 mẫu xe tại Đông Nam Á sau bê bối gian lận

Các mẫu xe bình dân cỡ vừa Veloz và Avanza cùng 4 mẫu xe khác của Toyota, do bê bối gian lận thử nghiệm đã bị đình chỉ giao tại các thị trường Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Campuchia.

Các quan chức Bộ Giao thông Nhật Bản tới điều tra trụ sở hãng Daihatsu ở tỉnh Osaka ngày 21/12/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhà sản xuất ôtô của Nhật Bản Toyota Motor Corp. đã dừng giao 6 mẫu xe tại năm nước Đông Nam Á, do vụ bê bối về vấn đề an toàn tại công ty con Daihatsu Motor Co.

Toyota mới đây đã dừng giao các mẫu xe bình dân cỡ vừa Veloz và Avanza, cùng 4 mẫu xe khác, khi một bên thứ ba phát hiện thấy nhiều hành vi sai trái của Daihatsu trong một khoảng thời gian dài.

Theo kết quả điều tra, Daihatsu đã không thử nghiệm đúng cách các sản phẩm để kiểm tra mức độ an toàn khi va chạm.

Daihatsu đã ngừng mọi hoạt động giao xe và dừng hoạt động tại các nhà máy ở Nhật Bản.

Sáu mẫu xe bị ảnh hưởng trong vụ bê bối này là những mẫu xe mang thương hiệu Toyota mà Daihatsu tham gia vào quá trình chế tạo.

Lượng xe bị đình chỉ giao hàng chiếm khoảng 5% sản lượng của Toyota ở châu Á và được dự đoán sẽ không có tác động quá lớn.

Toyota đã báo cáo chi tiết về hành vi gian lận này cho các cơ quan quản lý ở mỗi nước và đang đàm phán về thời điểm nối lại hoạt động giao các mẫu xe trên.

Năm thị trường mà Toyota đang đình chỉ hoạt động giao 6 mẫu xe này là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Campuchia.

Hệ thống cấp phép cho phương tiện ở mỗi nước có sự khác nhau. Tại Thái Lan, Toyota sẽ phải xin cấp phép lại cho mẫu xe Veloz dựa trên những chỉ dẫn của cơ quan quản lý nước này.

Ông Masahiko Maeda, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Toyota, cho biết công ty này muốn nối lại hoàn toàn hoạt động giao các mẫu xe nói trên trong năm tới.

Daihatsu thực hiện hoạt động kinh doanh ở nước ngoài thông qua các liên doanh với các công ty nội địa, bên cạnh các phương thức khác. Công ty này có bốn nhà máy ở Malaysia và Indonesia.

Daihatsu sản xuất khoảng 860.000 xe ở nước ngoài trong tài khóa 2022, và cung cấp một phần sản phẩm cho Toyota.

Ở Malaysia, Daihatsu nắm giữ 20% cổ phần tại nhà sản xuất trong nước Perodua Manufacturing Sdn. Bhd., công ty có tỷ trọng doanh số hàng đầu tại nước này (40%) trong năm 2022.

Dù hoạt động giao xe tạm dừng nhưng hoạt động sản xuất vẫn được duy trì./.

Hãng Toyota triệu hồi hơn 1 xe ôtô trên toàn cầu do lỗi cảm biến Toyota nêu rõ các mẫu xe thuộc diện triệu hồi được sản xuất từ năm 2020-2022, gồm có Avalon, Camry phân khúc sedan, Corolla, xe thể thao đa dụng RAV4, Lexus ES250, RX350 Highlander.