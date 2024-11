General Motors đưa về xưởng sửa chữa gần 462.000 xe bán tải và SUV

Đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến một số mẫu xe Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon and Yukon XL sản xuất từ năm 2021.

Mẫu xe Cadillac Escalade 2021.

Nhà sản xuất ôtô General Motors (GM) của Mỹ đang tiến hành đưa gần 462.000 xe bán tải và SUV chạy bằng động cơ diesel về xưởng sửa chữa do lỗi hộp số có thể khiến bánh sau bị bó cứng, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, truyền thông Mỹ đưa tin hôm 13/11.

Theo Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA), đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến một số mẫu xe Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon và Yukon XL sản xuất từ năm 2021. Đợt thu hồi cũng bao gồm một số xe Chevrolet Silverados và GMC Sierras từ năm 2020 đến 2022. Số lượng xe có khả năng bị lỗi là 461.839 xe.

Một số mẫu xe bị lỗi có van điều khiển hộp số dễ bị mòn quá mức, có thể khiến áp suất bên trong van giảm và chuyển động bất ngờ, các tài liệu do cơ quan quản lý an toàn cho thấy. Việc thu hồi sẽ không ảnh hưởng đến các xe chạy bằng xăng mà sử dụng một loại hộp số khác, theo The Washington Post.

Chủ xe dự kiến sẽ được thông báo bắt đầu từ ngày 9/12 và họ cũng có thể liên hệ với NHTSA qua đường dây nóng về an toàn xe cộ hoặc trang web chính thức của cơ quan này.

Các đại lý sẽ cài đặt phần mềm để theo dõi sự hao mòn quá mức và ngăn ngừa tình trạng bánh xe bị bó cứng. General Motors sẽ trả chi phí sửa chữa./.

